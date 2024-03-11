Челябинцы в дни президентских выборов проголосуют за объекты благоустройства. Фото

Жители Челябинской области 15—17 марта выберут объекты благоустройства

11 марта 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

На 2024 год челябинцы уже определили народным голосованием почти 200 объектов благоустройства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 15 по 17 марта жители Челябинской области смогут выбрать не только президента России, но и будущие объекты благоустройства. Об этом заявил 11 марта губернатор Алексей Текслер. «Очно проголосовать за будущие объекты благоустройства можно будет с 15 по 17 марта в пунктах для голосования. Приглашаю всех южноуральцев старше 14 лет принять участие», — написал Текслер в своем telegram-канале. Голосование пройдет в рамках федерального проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в 2024 году по итогам народного голосования в Челябинской области намечено благоустройство 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий. Фото: telegram-канал губернатора Алексея Текслера Фото: telegram-канал губернатора Алексея Текслера Фото: telegram-канал губернатора Алексея Текслера Фото: telegram-канал губернатора Алексея Текслера

С 15 по 17 марта жители Челябинской области смогут выбрать не только президента России, но и будущие объекты благоустройства. Об этом заявил 11 марта губернатор Алексей Текслер. «Очно проголосовать за будущие объекты благоустройства можно будет с 15 по 17 марта в пунктах для голосования. Приглашаю всех южноуральцев старше 14 лет принять участие», — написал Текслер в своем telegram-канале. Голосование пройдет в рамках федерального проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в 2024 году по итогам народного голосования в Челябинской области намечено благоустройство 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий.