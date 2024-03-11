Челябинцы в дни президентских выборов проголосуют за объекты благоустройства. Фото

Жители Челябинской области 15—17 марта выберут объекты благоустройства
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , сквер, парк, антипов сергей, текслер алексей, котова наталья
На 2024 год челябинцы уже определили народным голосованием почти 200 объектов благоустройства Фото:

С 15 по 17 марта жители Челябинской области смогут выбрать не только президента России, но и будущие объекты благоустройства. Об этом заявил 11 марта губернатор Алексей Текслер.

«Очно проголосовать за будущие объекты благоустройства можно будет с 15 по 17 марта в пунктах для голосования. Приглашаю всех южноуральцев старше 14 лет принять участие», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Голосование пройдет в рамках федерального проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в 2024 году по итогам народного голосования в Челябинской области намечено благоустройство 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий.

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С 15 по 17 марта жители Челябинской области смогут выбрать не только президента России, но и будущие объекты благоустройства. Об этом заявил 11 марта губернатор Алексей Текслер. «Очно проголосовать за будущие объекты благоустройства можно будет с 15 по 17 марта в пунктах для голосования. Приглашаю всех южноуральцев старше 14 лет принять участие», — написал Текслер в своем telegram-канале. Голосование пройдет в рамках федерального проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в 2024 году по итогам народного голосования в Челябинской области намечено благоустройство 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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