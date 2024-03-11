С 15 по 17 марта жители Челябинской области смогут выбрать не только президента России, но и будущие объекты благоустройства. Об этом заявил 11 марта губернатор Алексей Текслер.
«Очно проголосовать за будущие объекты благоустройства можно будет с 15 по 17 марта в пунктах для голосования. Приглашаю всех южноуральцев старше 14 лет принять участие», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Голосование пройдет в рамках федерального проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в 2024 году по итогам народного голосования в Челябинской области намечено благоустройство 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий.
С 15 по 17 марта жители Челябинской области смогут выбрать не только президента России, но и будущие объекты благоустройства. Об этом заявил 11 марта губернатор Алексей Текслер. «Очно проголосовать за будущие объекты благоустройства можно будет с 15 по 17 марта в пунктах для голосования. Приглашаю всех южноуральцев старше 14 лет принять участие», — написал Текслер в своем telegram-канале. Голосование пройдет в рамках федерального проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в 2024 году по итогам народного голосования в Челябинской области намечено благоустройство 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий.