Общество Транспорт В ХМАО вводят ограничения на зимниках из-за потепления 12 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 + С 15 февраля введут ограничения на зимних автомобильных дорогах Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Октябрьском районе ХМАО из-за потепления с 15 февраля введут ограничения на зимних автомобильных дорогах. Об этом в своем telegram-канале сообщило Управление автодорог Югры. «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 до + 5 градусов, в период с 9 часов 15.03.2024 до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха ниже -10 на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Октябрьском районе вводится временное ограничение движения транспортных средств массой более 10 тонн за исключением рейсовых автобусов и автомобилей оперативных служб», — сообщается в публикации канала. Ограничения коснутся переправ Октябрьское — Большой Камень, Большой Камень — Большие Леуши, Сергино — Андра, Приобье — Перегребное, в том числе подъезд к селу Перегребное. Также Нарыкары — Мулигорт — Перегребное, 69 карьер — Пальяново, ледовая переправа через Обь в районе села Шеркалы, подъезд к селу Большой Атлым, Большие Леуши — Карымкары, Карымкары — Горнореченск — Урманный, Урманный — Каменное. В Октябрьском районе ХМАО из-за потепления с 15 февраля введут ограничения на зимних автомобильных дорогах. Об этом в своем telegram-канале сообщило Управление автодорог Югры. «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 до + 5 градусов, в период с 9 часов 15.03.2024 до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха ниже -10 на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Октябрьском районе вводится временное ограничение движения транспортных средств массой более 10 тонн за исключением рейсовых автобусов и автомобилей оперативных служб», — сообщается в публикации канала. Ограничения коснутся переправ Октябрьское — Большой Камень, Большой Камень — Большие Леуши, Сергино — Андра, Приобье — Перегребное, в том числе подъезд к селу Перегребное. Также Нарыкары — Мулигорт — Перегребное, 69 карьер — Пальяново, ледовая переправа через Обь в районе села Шеркалы, подъезд к селу Большой Атлым, Большие Леуши — Карымкары, Карымкары — Горнореченск — Урманный, Урманный — Каменное. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям