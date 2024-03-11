В ХМАО вводят ограничения на зимниках из-за потепления

В Октябрьском районе ХМАО из-за потепления с 15 февраля введут ограничения на зимних автомобильных дорогах. Об этом в своем telegram-канале сообщило Управление автодорог Югры.
«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 до + 5 градусов, в период с 9 часов 15.03.2024 до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха ниже -10 на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Октябрьском районе вводится временное ограничение движения транспортных средств массой более 10 тонн за исключением рейсовых автобусов и автомобилей оперативных служб», — сообщается в публикации канала.
Ограничения коснутся переправ Октябрьское — Большой Камень, Большой Камень — Большие Леуши, Сергино — Андра, Приобье — Перегребное, в том числе подъезд к селу Перегребное. Также Нарыкары — Мулигорт — Перегребное, 69 карьер — Пальяново, ледовая переправа через Обь в районе села Шеркалы, подъезд к селу Большой Атлым, Большие Леуши — Карымкары, Карымкары — Горнореченск — Урманный, Урманный — Каменное.
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