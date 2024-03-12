В Пермском крае на производстве погибло 26 человек

12 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Рабочие на производствах получали тяжелые и смертельные травмы Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае в 2023 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 26 человек. Такие данные приводятся в отчете, представленном на сайте регионального министерства труда и социального развития. В документе отмечается, что количество несчастных случаев снизилось по сравнению с 2022 годом. «По оперативным данным Государственной инспекции труда в Пермском крае (по состоянию на 31.01.2023 года) за 2023 год в организациях региона зарегистрировано 92 несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями (в 2022 году — 96, снижение на 4%). В результате несчастных случаев погибло 26 работников (в 2022 году — 28, снижение на 7%)», — сказано в отчете. Чаще всего травмы получали рабочие, занятые в сферах промышленности, строительства, сельского, лесного хозяйств, транспортировки и хранения. К получению травм с тяжелыми последствиями приводили движущиеся, разлетающиеся, вращающиеся предметы, детали машин, а также падения с высоты.

В Пермском крае в 2023 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 26 человек. Такие данные приводятся в отчете, представленном на сайте регионального министерства труда и социального развития. В документе отмечается, что количество несчастных случаев снизилось по сравнению с 2022 годом. «По оперативным данным Государственной инспекции труда в Пермском крае (по состоянию на 31.01.2023 года) за 2023 год в организациях региона зарегистрировано 92 несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями (в 2022 году — 96, снижение на 4%). В результате несчастных случаев погибло 26 работников (в 2022 году — 28, снижение на 7%)», — сказано в отчете. Чаще всего травмы получали рабочие, занятые в сферах промышленности, строительства, сельского, лесного хозяйств, транспортировки и хранения. К получению травм с тяжелыми последствиями приводили движущиеся, разлетающиеся, вращающиеся предметы, детали машин, а также падения с высоты.