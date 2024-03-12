Следком ХМАО проверит условия жизни пенсионерки-инвалида после публикации URA.RU

12 марта 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

В СК начали проверку по публикации URA.RU о пенсионерке с инвалидностью, которая не выходит из дома Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Сотрудники Следственного комитета Нижневартовска проверят доступность условий, в которых проживает пенсионерка с инвалидностью. Силовики заинтересовались историей женщины после публикации URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе СК Югры. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что в Нижневартовске женщина с 1 группой инвалидности проживает в многоквартирном доме, не оборудованном для проживания инвалидов, в связи с чем она лишена возможности покидать квартиру», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По данному факту глава следственного управления Михаил Мокшин поручил провести проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало о том, что пенсионерка с инвалидностью, живущая на съемной квартире в Нижневартовске, не выходит из дома уже на протяжении нескольких лет. Женщина рассказала, что социальные работники физически не могут помочь ей выйти на улицу.

Сотрудники Следственного комитета Нижневартовска проверят доступность условий, в которых проживает пенсионерка с инвалидностью. Силовики заинтересовались историей женщины после публикации URA.RU. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе СК Югры. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что в Нижневартовске женщина с 1 группой инвалидности проживает в многоквартирном доме, не оборудованном для проживания инвалидов, в связи с чем она лишена возможности покидать квартиру», — сообщили в пресс-службе силового ведомства. По данному факту глава следственного управления Михаил Мокшин поручил провести проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало о том, что пенсионерка с инвалидностью, живущая на съемной квартире в Нижневартовске, не выходит из дома уже на протяжении нескольких лет. Женщина рассказала, что социальные работники физически не могут помочь ей выйти на улицу.