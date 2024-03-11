Пенсионерка-инвалид из ХМАО пожаловалась на отсутствие возможности выйти из дома

11 марта 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Пенсионерка не выходит из дома уже на протяжении нескольких лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Пенсионерка с инвалидностью, живущая в Нижневартовске, пожаловалась на то, что не выходит из дома уже на протяжении нескольких лет. В беседе с корреспондентом URA.RU сама Любовь рассказала, что социальные работники физически не могут помочь ей выйти на улицу. «Я уже 50 лет живу в Нижневартовске, не так давно стала инвалидом первой группы, ноги не ходят. И столкнулась с такой проблемой — совсем не имею возможности выйти из квартиры. В подъезде ужасные пандусы, не приспособленные для колясочников, узкие дверные проемы», — рассказала пенсионерка. Любовь посещают социальные работники, однако это, как правило, хрупкие девушки, которые физически не могут помочь выбраться инвалиду на улицу. При этом в профильные учреждения женщина за помощью не обращалась. В департаменте социального развития ХМАО журналисту URA.RU пояснили, что подобная услуга есть даже для лежачих инвалидов. Им обеспечивают прогулки по запросу, привлекая волонтеров и соцработников. Кроме того, в регионе существует социальное такси для людей с инвалидностью. Ранее URA.RU писало о том, что житель Нижневартовска с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, несмотря на проблемы со здоровьем. Дело в том, что лифт в одном из подъездов дома №51 по улице 60 лет Октября не работает уже нескольких месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерка с инвалидностью, живущая в Нижневартовске, пожаловалась на то, что не выходит из дома уже на протяжении нескольких лет. В беседе с корреспондентом URA.RU сама Любовь рассказала, что социальные работники физически не могут помочь ей выйти на улицу. «Я уже 50 лет живу в Нижневартовске, не так давно стала инвалидом первой группы, ноги не ходят. И столкнулась с такой проблемой — совсем не имею возможности выйти из квартиры. В подъезде ужасные пандусы, не приспособленные для колясочников, узкие дверные проемы», — рассказала пенсионерка. Любовь посещают социальные работники, однако это, как правило, хрупкие девушки, которые физически не могут помочь выбраться инвалиду на улицу. При этом в профильные учреждения женщина за помощью не обращалась. В департаменте социального развития ХМАО журналисту URA.RU пояснили, что подобная услуга есть даже для лежачих инвалидов. Им обеспечивают прогулки по запросу, привлекая волонтеров и соцработников. Кроме того, в регионе существует социальное такси для людей с инвалидностью. Ранее URA.RU писало о том, что житель Нижневартовска с инвалидностью вынужден ежедневно пешком подниматься на седьмой этаж, несмотря на проблемы со здоровьем. Дело в том, что лифт в одном из подъездов дома №51 по улице 60 лет Октября не работает уже нескольких месяцев.