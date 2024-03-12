12 марта 2024

Власти Пермского края планируют застроить Центральный рынок жилыми домами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, центральный рынок
Руководство рынка не знает о планах властей по застройке Фото:

Министерство имущества Пермского края установило зону комплексного развития территории на земле, где находится Центральный рынок. На этом месте планируют возвести жилые дома, а также транспортную и социальную инфраструктуру.

«На участках, которые занимает Центральный рынок Перми, установили зону комплексного развития территории. Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минимущества.

Уточняется, что жилые дома и другую инфраструктуру будут строить в несколько этапов. Однако руководство рынка не в курсе того, что территорию планируют застраивать. Также нет договоренностей с застройщиками о передаче земли, сообщила исполнительный директор ООО «ТК Центральный» Вера Артемихина.

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Министерство имущества Пермского края установило зону комплексного развития территории на земле, где находится Центральный рынок. На этом месте планируют возвести жилые дома, а также транспортную и социальную инфраструктуру. «На участках, которые занимает Центральный рынок Перми, установили зону комплексного развития территории. Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минимущества. Уточняется, что жилые дома и другую инфраструктуру будут строить в несколько этапов. Однако руководство рынка не в курсе того, что территорию планируют застраивать. Также нет договоренностей с застройщиками о передаче земли, сообщила исполнительный директор ООО «ТК Центральный» Вера Артемихина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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