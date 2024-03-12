Власти Пермского края планируют застроить Центральный рынок жилыми домами

13 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Руководство рынка не знает о планах властей по застройке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство имущества Пермского края установило зону комплексного развития территории на земле, где находится Центральный рынок. На этом месте планируют возвести жилые дома, а также транспортную и социальную инфраструктуру. «На участках, которые занимает Центральный рынок Перми, установили зону комплексного развития территории. Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минимущества. Уточняется, что жилые дома и другую инфраструктуру будут строить в несколько этапов. Однако руководство рынка не в курсе того, что территорию планируют застраивать. Также нет договоренностей с застройщиками о передаче земли, сообщила исполнительный директор ООО «ТК Центральный» Вера Артемихина.

Министерство имущества Пермского края установило зону комплексного развития территории на земле, где находится Центральный рынок. На этом месте планируют возвести жилые дома, а также транспортную и социальную инфраструктуру. «На участках, которые занимает Центральный рынок Перми, установили зону комплексного развития территории. Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минимущества. Уточняется, что жилые дома и другую инфраструктуру будут строить в несколько этапов. Однако руководство рынка не в курсе того, что территорию планируют застраивать. Также нет договоренностей с застройщиками о передаче земли, сообщила исполнительный директор ООО «ТК Центральный» Вера Артемихина.