12 марта 2024

На пермском предприятии одна сотрудница порвала другой ухо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Скорая помощь". Курган, фельдшер, медики, медицинский чемодан, карета скорой помощи
Пострадавшая пермячка обратилась к медикам Фото:

В Березниках (Пермский край) на заводе «ЕвроХим» подрались две сотрудницы. Одна другой порвала ухо. Фотография последствий была опубликована в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«На „ЕвроХиме“ произошла драка между двумя сотрудницами. Одна из женщин обвинила другую в том, что та распространяет про нее гадости в социальных сетях. В результате конфликта 25-летняя девушка избила коллегу и порвала ей ухо», — сообщается в посте.

Автор отмечает, что пострадавшая обратился к медикам и они зафиксировали травмы. Также сообщается, что руководство в курсе произошедшего, но не видит в этом ничего критичного. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Последствия драки на заводе
Последствия драки на заводе

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В Березниках (Пермский край) на заводе «ЕвроХим» подрались две сотрудницы. Одна другой порвала ухо. Фотография последствий была опубликована в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «На „ЕвроХиме“ произошла драка между двумя сотрудницами. Одна из женщин обвинила другую в том, что та распространяет про нее гадости в социальных сетях. В результате конфликта 25-летняя девушка избила коллегу и порвала ей ухо», — сообщается в посте. Автор отмечает, что пострадавшая обратился к медикам и они зафиксировали травмы. Также сообщается, что руководство в курсе произошедшего, но не видит в этом ничего критичного. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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