На пермском предприятии одна сотрудница порвала другой ухо. Фото

13 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Пострадавшая пермячка обратилась к медикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) на заводе «ЕвроХим» подрались две сотрудницы. Одна другой порвала ухо. Фотография последствий была опубликована в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «На „ЕвроХиме“ произошла драка между двумя сотрудницами. Одна из женщин обвинила другую в том, что та распространяет про нее гадости в социальных сетях. В результате конфликта 25-летняя девушка избила коллегу и порвала ей ухо», — сообщается в посте. Автор отмечает, что пострадавшая обратился к медикам и они зафиксировали травмы. Также сообщается, что руководство в курсе произошедшего, но не видит в этом ничего критичного. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Последствия драки на заводе Сообщество «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-103048408_1210531

В Березниках (Пермский край) на заводе «ЕвроХим» подрались две сотрудницы. Одна другой порвала ухо. Фотография последствий была опубликована в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «На „ЕвроХиме“ произошла драка между двумя сотрудницами. Одна из женщин обвинила другую в том, что та распространяет про нее гадости в социальных сетях. В результате конфликта 25-летняя девушка избила коллегу и порвала ей ухо», — сообщается в посте. Автор отмечает, что пострадавшая обратился к медикам и они зафиксировали травмы. Также сообщается, что руководство в курсе произошедшего, но не видит в этом ничего критичного. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.