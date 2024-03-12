В Березниках (Пермский край) на заводе «ЕвроХим» подрались две сотрудницы. Одна другой порвала ухо. Фотография последствий была опубликована в сообществе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«На „ЕвроХиме“ произошла драка между двумя сотрудницами. Одна из женщин обвинила другую в том, что та распространяет про нее гадости в социальных сетях. В результате конфликта 25-летняя девушка избила коллегу и порвала ей ухо», — сообщается в посте.
Автор отмечает, что пострадавшая обратился к медикам и они зафиксировали травмы. Также сообщается, что руководство в курсе произошедшего, но не видит в этом ничего критичного. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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