12 марта 2024

Пермский Политех заплатит работникам вуза за публикации в журналах

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Русланом Долженко. Екатеринбург, научный журнал, научная публикация
Публикации работников ПНИПУ должны быть процитированы в различных системах цитирования Фото:

Пермский национальный исследовательский политехнический размер (ПНИПУ) заплатит своим работникам деньги за публикации в научных журналах. Распоряжении о стимулировании публикационной активности сотрудников Политеха размещено на сайте университета.

«Установить стимулирующие выплаты стимулирующие выплаты работникам ПНИПУ (штатным и совместителям) за особо значимые публикации, опубликованные не ранее 1.01.2023 года», — сказано в распоряжении. Размеры выплат варьируются в пределах от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от того, в какие системы цитирования попала научная статья (Web of Science Cor Collerction, Scopus, Russian Science Citation Index), а также материалы конференций. За особо значимые статьи, которые были процитированы в высокрейтинговых журналах, будет применяться повышающий коэффициент.

Ранее за публикации, отраженные в системе Web of Science Cor Collerction работникам вуза платили 65 тысяч рублей. Также ПНИПУ устанавливал перечень научных изданий, за публикации в которых преподавателям вуза не платили деньги. В перечень таковых попали 90 зарубежных наименований журналов из Индии, Аргентины, Канады и других стран.

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Пермский национальный исследовательский политехнический размер (ПНИПУ) заплатит своим работникам деньги за публикации в научных журналах. Распоряжении о стимулировании публикационной активности сотрудников Политеха размещено на сайте университета. «Установить стимулирующие выплаты стимулирующие выплаты работникам ПНИПУ (штатным и совместителям) за особо значимые публикации, опубликованные не ранее 1.01.2023 года», — сказано в распоряжении. Размеры выплат варьируются в пределах от 20 до 60 тысяч рублей в зависимости от того, в какие системы цитирования попала научная статья (Web of Science Cor Collerction, Scopus, Russian Science Citation Index), а также материалы конференций. За особо значимые статьи, которые были процитированы в высокрейтинговых журналах, будет применяться повышающий коэффициент. Ранее за публикации, отраженные в системе Web of Science Cor Collerction работникам вуза платили 65 тысяч рублей. Также ПНИПУ устанавливал перечень научных изданий, за публикации в которых преподавателям вуза не платили деньги. В перечень таковых попали 90 зарубежных наименований журналов из Индии, Аргентины, Канады и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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