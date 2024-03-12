В Нижневартовске задумали строительство крупного торгового центра

В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить крупный торговый комплекс. Новый объект может появиться в северной части города рассказали URA.RU в управлении архитектуры и градостроительства местной администрации.
«Предприниматель выкупил территорию и вышел с предложением построить там многофункциональный объект. Там должно быть интересное здание в современном стиле. Сейчас пока там стоит железобетонный каркас из блоков», — пояснил журналисту агентства руководитель управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.
Сам торговый комплекс должен расположиться возле железнодорожного вокзала Нижневартовска на улице Северной. Сроки строительства объекта пока неизвестны.
Ранее URA.RU рассказывало о строительстве другого торгового комплекса в центре города. Тогда агентство публиковало дизайн будущего объекта.
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