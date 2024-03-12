12 марта 2024

В Нижневартовске задумали строительство крупного торгового центра

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ планируют построить в северной части Нижневартовска (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить крупный торговый комплекс. Новый объект может появиться в северной части города рассказали URA.RU в управлении архитектуры и градостроительства местной администрации.

«Предприниматель выкупил территорию и вышел с предложением построить там многофункциональный объект. Там должно быть интересное здание в современном стиле. Сейчас пока там стоит железобетонный каркас из блоков», — пояснил журналисту агентства руководитель управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев.

Сам торговый комплекс должен расположиться возле железнодорожного вокзала Нижневартовска на улице Северной. Сроки строительства объекта пока неизвестны.

Ранее URA.RU рассказывало о строительстве другого торгового комплекса в центре города. Тогда агентство публиковало дизайн будущего объекта.

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В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить крупный торговый комплекс. Новый объект может появиться в северной части города рассказали URA.RU в управлении архитектуры и градостроительства местной администрации. «Предприниматель выкупил территорию и вышел с предложением построить там многофункциональный объект. Там должно быть интересное здание в современном стиле. Сейчас пока там стоит железобетонный каркас из блоков», — пояснил журналисту агентства руководитель управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Сам торговый комплекс должен расположиться возле железнодорожного вокзала Нижневартовска на улице Северной. Сроки строительства объекта пока неизвестны. Ранее URA.RU рассказывало о строительстве другого торгового комплекса в центре города. Тогда агентство публиковало дизайн будущего объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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