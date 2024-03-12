Экономика Бизнес В Нижневартовске задумали строительство крупного торгового центра 13 марта 2024 в 13:56 Размер текста - 17 + ТЦ планируют построить в северной части Нижневартовска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить крупный торговый комплекс. Новый объект может появиться в северной части города рассказали URA.RU в управлении архитектуры и градостроительства местной администрации. «Предприниматель выкупил территорию и вышел с предложением построить там многофункциональный объект. Там должно быть интересное здание в современном стиле. Сейчас пока там стоит железобетонный каркас из блоков», — пояснил журналисту агентства руководитель управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Сам торговый комплекс должен расположиться возле железнодорожного вокзала Нижневартовска на улице Северной. Сроки строительства объекта пока неизвестны. Ранее URA.RU рассказывало о строительстве другого торгового комплекса в центре города. Тогда агентство публиковало дизайн будущего объекта. В Нижневартовске (ХМАО) планируют построить крупный торговый комплекс. Новый объект может появиться в северной части города рассказали URA.RU в управлении архитектуры и градостроительства местной администрации. «Предприниматель выкупил территорию и вышел с предложением построить там многофункциональный объект. Там должно быть интересное здание в современном стиле. Сейчас пока там стоит железобетонный каркас из блоков», — пояснил журналисту агентства руководитель управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Сам торговый комплекс должен расположиться возле железнодорожного вокзала Нижневартовска на улице Северной. Сроки строительства объекта пока неизвестны. Ранее URA.RU рассказывало о строительстве другого торгового комплекса в центре города. Тогда агентство публиковало дизайн будущего объекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям