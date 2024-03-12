Жительница Нягани выиграла миллион рублей в музыкальном шоу ХМАО. Фото

13 марта 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в шоу «Иди за мной» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в югорском музыкальном шоу «Иди за мной». Победительница также получила контракт с музыкальным лейблом. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.



«Не устаю повторять — в Нягани живут очень талантливые люди! Наша Валентина Стратан — победитель музыкального проекта Югры „Иди за мной“, который завершился в эти дни в городе Ханты-Мансийске. Один миллион рублей — призовой фонд завоевала Валентина. А еще контракт с музыкальным лейблом», — написал Ямашев. Валентина Стратан соревновались в финале с пятью участниками из разных городов ХМАО. Чтобы попасть в шоу вокалисты проходили прослушивания и отбор жюри.



Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Сургута Максим Щербаков победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей. Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в музыкальном шоу «Иди за мной» Фото: продюсерский центр «Красная лодка»/ Вконтакте (https://vk.com/krasnaylodka) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в югорском музыкальном шоу «Иди за мной». Победительница также получила контракт с музыкальным лейблом. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. «Не устаю повторять — в Нягани живут очень талантливые люди! Наша Валентина Стратан — победитель музыкального проекта Югры „Иди за мной“, который завершился в эти дни в городе Ханты-Мансийске. Один миллион рублей — призовой фонд завоевала Валентина. А еще контракт с музыкальным лейблом», — написал Ямашев. Валентина Стратан соревновались в финале с пятью участниками из разных городов ХМАО. Чтобы попасть в шоу вокалисты проходили прослушивания и отбор жюри. Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Сургута Максим Щербаков победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.