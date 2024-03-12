Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в югорском музыкальном шоу «Иди за мной». Победительница также получила контракт с музыкальным лейблом. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.
«Не устаю повторять — в Нягани живут очень талантливые люди! Наша Валентина Стратан — победитель музыкального проекта Югры „Иди за мной“, который завершился в эти дни в городе Ханты-Мансийске. Один миллион рублей — призовой фонд завоевала Валентина. А еще контракт с музыкальным лейблом», — написал Ямашев.
Валентина Стратан соревновались в финале с пятью участниками из разных городов ХМАО. Чтобы попасть в шоу вокалисты проходили прослушивания и отбор жюри.
Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Сургута Максим Щербаков победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.
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