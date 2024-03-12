12 марта 2024

Жительница Нягани выиграла миллион рублей в музыкальном шоу ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в шоу «Иди за мной» Фото:

Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в югорском музыкальном шоу «Иди за мной». Победительница также получила контракт с музыкальным лейблом. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.

«Не устаю повторять — в Нягани живут очень талантливые люди! Наша Валентина Стратан — победитель музыкального проекта Югры „Иди за мной“, который завершился в эти дни в городе Ханты-Мансийске. Один миллион рублей — призовой фонд завоевала Валентина. А еще контракт с музыкальным лейблом», — написал Ямашев.

Валентина Стратан соревновались в финале с пятью участниками из разных городов ХМАО. Чтобы попасть в шоу вокалисты проходили прослушивания и отбор жюри.

Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Сургута Максим Щербаков победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.

Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в музыкальном шоу «Иди за мной»
Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в музыкальном шоу «Иди за мной»
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Жительница Нягани Валентина Стратан выиграла миллион рублей в югорском музыкальном шоу «Иди за мной». Победительница также получила контракт с музыкальным лейблом. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. «Не устаю повторять — в Нягани живут очень талантливые люди! Наша Валентина Стратан — победитель музыкального проекта Югры „Иди за мной“, который завершился в эти дни в городе Ханты-Мансийске. Один миллион рублей — призовой фонд завоевала Валентина. А еще контракт с музыкальным лейблом», — написал Ямашев. Валентина Стратан соревновались в финале с пятью участниками из разных городов ХМАО. Чтобы попасть в шоу вокалисты проходили прослушивания и отбор жюри. Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Сургута Максим Щербаков победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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