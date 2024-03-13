Жители ХМАО стали взапой читать японскую мангу и книги о таро

В ХМАО резко вырос спрос на японскую мангу и книги о таро

13 марта 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Югорчане стали активно интересоваться мангой и литературой про эзотерику Фото: Александр Мамаев © URA.RU У жителей ХМАО спрос на японские комиксы и мангу за 2023 год вырос почти на 50%. Среди прочего югорчане стали активно интересоваться литературой про эзотерику и карты таро. Об этом URA.RU рассказали аналитики сети «Читай-город». «Самый заметный тренд — тема Азии. На 48% выросли продажи азиатских новелл. В комиксах и манге наблюдается тренд на более глубокую вовлеченность аудитории. Читатели не останавливаются на прочтении первой части, а собирают коллекции и серии», — говорится в исследовании. В топ популярных авторов вошли Тацуки Фудзимото, Коехару Готогэ и Кафка Асагири. Заметным литературным трендом прошлого года оказалась эзотерика. Югорчане часто интересовались таро о любви и деньгах. Аналитики также отмечают повышенный спрос на книги об истории России, внутреннему туризму и местной кухне. «Тренд на популярную психологию литературы по самопомощи — стабильный и глобальный тренд последних лет. Читатели стремятся найти ответы на волнующие их вопросы, через книги проработать личные отношение, детские травмы, выгорание и тревогу», — рассказывают представители сети про еще одну тенденцию. Ранее URA.RU рассказывало, что у пенсионеров ХМАО резко вырос интерес к электронным книгам. Тогда представители «Мегафона» рассказывали, что за год трафик в подобных онлайн-сервисах среди югорчан старшего поколения вырос на 90%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей ХМАО спрос на японские комиксы и мангу за 2023 год вырос почти на 50%. Среди прочего югорчане стали активно интересоваться литературой про эзотерику и карты таро. Об этом URA.RU рассказали аналитики сети «Читай-город». «Самый заметный тренд — тема Азии. На 48% выросли продажи азиатских новелл. В комиксах и манге наблюдается тренд на более глубокую вовлеченность аудитории. Читатели не останавливаются на прочтении первой части, а собирают коллекции и серии», — говорится в исследовании. В топ популярных авторов вошли Тацуки Фудзимото, Коехару Готогэ и Кафка Асагири. Заметным литературным трендом прошлого года оказалась эзотерика. Югорчане часто интересовались таро о любви и деньгах. Аналитики также отмечают повышенный спрос на книги об истории России, внутреннему туризму и местной кухне. «Тренд на популярную психологию литературы по самопомощи — стабильный и глобальный тренд последних лет. Читатели стремятся найти ответы на волнующие их вопросы, через книги проработать личные отношение, детские травмы, выгорание и тревогу», — рассказывают представители сети про еще одну тенденцию. Ранее URA.RU рассказывало, что у пенсионеров ХМАО резко вырос интерес к электронным книгам. Тогда представители «Мегафона» рассказывали, что за год трафик в подобных онлайн-сервисах среди югорчан старшего поколения вырос на 90%.