Жители ХМАО стали взапой читать японскую мангу и книги о таро

У жителей ХМАО спрос на японские комиксы и мангу за 2023 год вырос почти на 50%. Среди прочего югорчане стали активно интересоваться литературой про эзотерику и карты таро. Об этом URA.RU рассказали аналитики сети «Читай-город».
«Самый заметный тренд — тема Азии. На 48% выросли продажи азиатских новелл. В комиксах и манге наблюдается тренд на более глубокую вовлеченность аудитории. Читатели не останавливаются на прочтении первой части, а собирают коллекции и серии», — говорится в исследовании. В топ популярных авторов вошли Тацуки Фудзимото, Коехару Готогэ и Кафка Асагири.
Заметным литературным трендом прошлого года оказалась эзотерика. Югорчане часто интересовались таро о любви и деньгах. Аналитики также отмечают повышенный спрос на книги об истории России, внутреннему туризму и местной кухне.
«Тренд на популярную психологию литературы по самопомощи — стабильный и глобальный тренд последних лет. Читатели стремятся найти ответы на волнующие их вопросы, через книги проработать личные отношение, детские травмы, выгорание и тревогу», — рассказывают представители сети про еще одну тенденцию.
Ранее URA.RU рассказывало, что у пенсионеров ХМАО резко вырос интерес к электронным книгам. Тогда представители «Мегафона» рассказывали, что за год трафик в подобных онлайн-сервисах среди югорчан старшего поколения вырос на 90%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.