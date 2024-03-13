Реализация приоритетного проекта губернатора Махонина вызвала протест экологов: фото

Пермские экологи бьют тревогу из-за вырубки деревьев при обустройстве набережной

13 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Десятки деревьев пошли под снос (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми начались работы по реконструкции набережной Камы на участке от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов. Но реализация проекта, который губернатор Дмитрий Махонин называл приоритетным, вызвала недовольство экологов. Они обратили внимание, что рабочие уничтожают деревья. «Проектировщики вместо усиления водно-зеленого каркаса и раскрытия природной ценности этой прекрасной прибрежной территории, задумали снести все деревья и кусты и максимально все забетонировать. Как будто не было никаких опросов жителей, где пермяки безоговорочно сошлись на тихой, зеленой и природной набережной. Как будто сто раз природосберегающее обустройство водно-зеленого городского каркаса не было согласовано с экологической общественностью и учеными», — пишет в соцсетях активистка, создатель «Сада Соловьев» Надежда Баглей. Активист Алексей Хорошев со ссылкой на проектную документацию указывает, что рабочие намерены снести 389 из 419 деревьев, которые есть на территории. Экологи на странице мэра Перми Эдуарда Соснина в соцсети «ВКонтакте» потребовали остановить работы и изменить проект реконструкции набережной. Глава города хранит молчание, но от имени мэрии активистам заявили, что ряд деревьев, которые подлежат сносу, старые и больные. Также чиновники обещают позже высадить 104 дерева и 6388 кустарников в качестве компенсации. Но это не удовлетворило защитников природы. «128 здоровых деревьев снесут, 104 посадят. Причем снесут большие и здоровые, посадят молодые, которым еще лет 20-30 расти до размеров снесенных», — отмечают они. В 2023 году реконструкция набережной Камы от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов была по поручению губернатора Дмитрия Махонина включена в проект «Зеленое кольцо». Его глава региона не раз называл приоритетным для краевых властей. В январе 2024 года был объявлен конкурс на поиск подрядчика — ему власти были готовы заплатить более 1,94 миллиарда рублей. Часть денег планировалось прилечь за счет выпуска народных облигаций. Рабочие сносят деревья на берегу Камы в Перми Алексей Хорошев https://vk.com/khors?z=photo12751558_457242112%2Fphoto_feed12751558 Кучи стволов сваливают рядом Алексей Хорошев https://vk.com/khors?z=photo12751558_457242113%2Fphoto_feed12751558 Вход на набережную преграждает объявление Надежда Баглей https://vk.com/nbaglej?z=photo10871634_457288718%2Fwall10871634_11434 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми начались работы по реконструкции набережной Камы на участке от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов. Но реализация проекта, который губернатор Дмитрий Махонин называл приоритетным, вызвала недовольство экологов. Они обратили внимание, что рабочие уничтожают деревья. «Проектировщики вместо усиления водно-зеленого каркаса и раскрытия природной ценности этой прекрасной прибрежной территории, задумали снести все деревья и кусты и максимально все забетонировать. Как будто не было никаких опросов жителей, где пермяки безоговорочно сошлись на тихой, зеленой и природной набережной. Как будто сто раз природосберегающее обустройство водно-зеленого городского каркаса не было согласовано с экологической общественностью и учеными», — пишет в соцсетях активистка, создатель «Сада Соловьев» Надежда Баглей. Активист Алексей Хорошев со ссылкой на проектную документацию указывает, что рабочие намерены снести 389 из 419 деревьев, которые есть на территории. Экологи на странице мэра Перми Эдуарда Соснина в соцсети «ВКонтакте» потребовали остановить работы и изменить проект реконструкции набережной. Глава города хранит молчание, но от имени мэрии активистам заявили, что ряд деревьев, которые подлежат сносу, старые и больные. Также чиновники обещают позже высадить 104 дерева и 6388 кустарников в качестве компенсации. Но это не удовлетворило защитников природы. «128 здоровых деревьев снесут, 104 посадят. Причем снесут большие и здоровые, посадят молодые, которым еще лет 20-30 расти до размеров снесенных», — отмечают они. В 2023 году реконструкция набережной Камы от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов была по поручению губернатора Дмитрия Махонина включена в проект «Зеленое кольцо». Его глава региона не раз называл приоритетным для краевых властей. В январе 2024 года был объявлен конкурс на поиск подрядчика — ему власти были готовы заплатить более 1,94 миллиарда рублей. Часть денег планировалось прилечь за счет выпуска народных облигаций.