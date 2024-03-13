На пермской эспланаде в Масленицу горожан зовут рубить капусту и пилить дрова

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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, капуста, овощи, продукты, урожай, продуктовая корзина, еда, сельское хозяйство
Пермякам предлагают принять участие в традиционных русских забавах Фото:

В Перми стала известна программа празднования Масленицы на главной городской площадке — эспланаде. Гости праздника смогут примерить на себя русские костюмы и попробовать порубить капусту в корыте или распилить дрова на «козле».

«На эспланаде в выходные гостей ждет ярмарка пермских производителей, праздничная программа, интерактивы, мастер-классы, спортивные игры и выступления артистов. Можно будет примерить атрибуты традиционных русских костюмов, порубить капусту в корыте тяпкой, распилить дрова на „козле“», — сообщается в telegram-канале 300-летия Перми.

Также гости праздника смогут принять участие в традиционных русских играх, таких как бой мешками, тяни-толкай, калечине-малечине, петушиные бои, перетягивание каната. Кроме этого организаторы установят фотозону в виде избы с мебелью и предметами быта.

Ранее стала известна программа Масленицы на пермской набережной. Скоморохи и ряженные будут развлекать гостей перфомансами. За городом можно принять участие в уличных гуляниях, которые устраивают пермские санатории. Территории здравниц будут открыты, но за вход придется заплатить. Еще один праздник состоится на территории Петропавловского собора. Здесь устроят огненное шоу.

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В Перми стала известна программа празднования Масленицы на главной городской площадке — эспланаде. Гости праздника смогут примерить на себя русские костюмы и попробовать порубить капусту в корыте или распилить дрова на «козле». «На эспланаде в выходные гостей ждет ярмарка пермских производителей, праздничная программа, интерактивы, мастер-классы, спортивные игры и выступления артистов. Можно будет примерить атрибуты традиционных русских костюмов, порубить капусту в корыте тяпкой, распилить дрова на „козле“», — сообщается в telegram-канале 300-летия Перми. Также гости праздника смогут принять участие в традиционных русских играх, таких как бой мешками, тяни-толкай, калечине-малечине, петушиные бои, перетягивание каната. Кроме этого организаторы установят фотозону в виде избы с мебелью и предметами быта. Ранее стала известна программа Масленицы на пермской набережной. Скоморохи и ряженные будут развлекать гостей перфомансами. За городом можно принять участие в уличных гуляниях, которые устраивают пермские санатории. Территории здравниц будут открыты, но за вход придется заплатить. Еще один праздник состоится на территории Петропавловского собора. Здесь устроят огненное шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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