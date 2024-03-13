Пермская королева красоты одна из первых проголосовала на президентских выборах

Пермячка Евангелина Верещагина, которая является обладательницей титула «Миссис Красавица мира — 2023», одна из первых приняла участие в голосовании на президентских выборах. Девушка отдала свой голос на избирательном пункте в Венесуэле.
«Друзья, если честно, голосовала первый раз в своей жизни», — сообщила королева красоты в своих социальных сетях. Девушка отметила, что до избирательного пункта ее привезли на трансфере, а за участие в голосовании ей подарили бесплатную экскурсию.
Ранее URA.RU рассказало, что на выборах президента за рубежом приняли участие почти 42 тысячи россиян. Они отдавали свои голоса из 23 стран мира.
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