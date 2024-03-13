13 марта 2024

Пермская королева красоты одна из первых проголосовала на президентских выборах

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Выборы 2021. пятница 17 сентября. Пермь, коиб, выборы, топ, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2024
Пермская красавица побывала на избирательном пункте в Венесуэле Фото:

Пермячка Евангелина Верещагина, которая является обладательницей титула «Миссис Красавица мира — 2023», одна из первых приняла участие в голосовании на президентских выборах. Девушка отдала свой голос на избирательном пункте в Венесуэле.

«Друзья, если честно, голосовала первый раз в своей жизни», — сообщила королева красоты в своих социальных сетях. Девушка отметила, что до избирательного пункта ее привезли на трансфере, а за участие в голосовании ей подарили бесплатную экскурсию.

Ранее URA.RU рассказало, что на выборах президента за рубежом приняли участие почти 42 тысячи россиян. Они отдавали свои голоса из 23 стран мира.

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Пермячка Евангелина Верещагина, которая является обладательницей титула «Миссис Красавица мира — 2023», одна из первых приняла участие в голосовании на президентских выборах. Девушка отдала свой голос на избирательном пункте в Венесуэле. «Друзья, если честно, голосовала первый раз в своей жизни», — сообщила королева красоты в своих социальных сетях. Девушка отметила, что до избирательного пункта ее привезли на трансфере, а за участие в голосовании ей подарили бесплатную экскурсию. Ранее URA.RU рассказало, что на выборах президента за рубежом приняли участие почти 42 тысячи россиян. Они отдавали свои голоса из 23 стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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