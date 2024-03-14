Средняя зарплата челябинцев увеличилась до 54 тысяч рублей

«Авито»: средние зарплаты в Челябинске за год выросли на 5%

В среднем за год зарплата челябинцев увеличилась на 2 тысячи 389 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске зимой 2024 года средние предлагаемые зарплаты выросли на 5%. На данный момент челябинцы в среднем зарабатывают 53 тысячи 353 рубля. Об этом URA.RU 14 марта сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«По данным „Авито Работы“, зимой 2024 в Челябинске средние предлагаемые зарплаты в вакансиях выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Если зимой 2023 года работодатели предлагали в среднем 50 тысяч 964 рубля, то зимой 2024 года — 53 тысячи 353 рубля», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, современный рынок труда — это рынок соискателя, где кандидаты могут выбирать работу по ряду критериев. Согласно январскому опросу аналитиков, для жителей региона самыми важными факторами при трудоустройстве являются размер заработной платы — этот вариант ответа выбрали 69% респондентов, и гибкие условия труда — 43%.

Челябинцев интересует свободный график, а также удаленный формат работы. Кроме того, 36% предпочитает официальное трудоустройство. В ходе исследования 32% жителей региона подчеркнули, при трудоустройстве они будут обращать внимание на наличие хороших отзывов о работодателе от сотрудников.

В свою очередь работодатели на данный момент стремятся установить доверительные отношения с кандидатами. Их преимуществом стала скорость и вежливость, на данный момент эйчары в компаниях стали работать, как продавцы по рекламе, поскольку кандидатов не так много из-за демографического дисбаланса в стране. Также одним из инструментов для установления доверительных отношений также является верификация профилей на джоб-платформах по реквизитам юрлица или банковскому ID.