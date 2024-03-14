14 марта 2024

В Свердловской области у мужчины остановилось сердце во время просмотра футбола. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурги провели стентирование коронарного сосуда Фото:

В Асбесте (Свердловская область) врачи спасли 70-летнего мужчину, впавшего в клиническую смерть во время просмотра футбольного матча. Хирурги успешно прооперировали пациента. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Скорая помощь доставила пациента в горбольницу Асбеста в состоянии клинической смерти. Врачи незамедлительно начали сердечно-легочную реанимацию, запустили остановившееся сердце, ввели пациента в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в ДИПе.

После проведения необходимых диагностических процедур было решено стентировать коронарный сосуд. «Операция прошла успешно, и через несколько часов пациент пришел в сознание. Функция сердца полностью восстановлена. Этот случай стал третьим инфарктом для уральца за последние 10 лет, но благодаря оперативным действиям медиков его жизнь была спасена», — подчеркнули в департаменте.

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В Асбесте (Свердловская область) врачи спасли 70-летнего мужчину, впавшего в клиническую смерть во время просмотра футбольного матча. Хирурги успешно прооперировали пациента. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Скорая помощь доставила пациента в горбольницу Асбеста в состоянии клинической смерти. Врачи незамедлительно начали сердечно-легочную реанимацию, запустили остановившееся сердце, ввели пациента в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в ДИПе. После проведения необходимых диагностических процедур было решено стентировать коронарный сосуд. «Операция прошла успешно, и через несколько часов пациент пришел в сознание. Функция сердца полностью восстановлена. Этот случай стал третьим инфарктом для уральца за последние 10 лет, но благодаря оперативным действиям медиков его жизнь была спасена», — подчеркнули в департаменте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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