В Асбесте (Свердловская область) врачи спасли 70-летнего мужчину, впавшего в клиническую смерть во время просмотра футбольного матча. Хирурги успешно прооперировали пациента. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Скорая помощь доставила пациента в горбольницу Асбеста в состоянии клинической смерти. Врачи незамедлительно начали сердечно-легочную реанимацию, запустили остановившееся сердце, ввели пациента в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в ДИПе.
После проведения необходимых диагностических процедур было решено стентировать коронарный сосуд. «Операция прошла успешно, и через несколько часов пациент пришел в сознание. Функция сердца полностью восстановлена. Этот случай стал третьим инфарктом для уральца за последние 10 лет, но благодаря оперативным действиям медиков его жизнь была спасена», — подчеркнули в департаменте.
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