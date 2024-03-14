14 марта 2024

Избирком Сургута сделал прогноз по явке на выборах президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр общественного наблюдения. Екатеринбург, иностранные наблюдатели, выборы 2024
В избиркоме Сургута надеются на явку в 80 процентов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В избиркоме Сургута надеются, что на президентские выборы придут не меньше 80% горожан. Об этом URA.RU сообщила председатель избиркома Сургута Светлана Гаранина.

«Очень много избирателей решили реализовать свое избирательное право. Соответственно, мы надеемся, что в субботу и воскресенье такая же явка будет высокой. Это главные выборы страны. Будем надеяться, что наши жители будут активны в этой избирательной кампании», — рассказала URA.RU председатель избиркома Сургута Светлана Гаранина.

В избиркоме планируют достичь планки в 80 процентов благодаря продолжительности голосования. «Правильно, что продлили голосования в эти три дня. Потому что у людей будет больше возможности прийти на избирательные участки. Хочу отметить, что очень много людей прикрепилось. 15 тысяч человек. Таких цифр у нас никогда не было с момента появления „Мобильного избирателя“», — добавила Гаранина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В избиркоме Сургута надеются, что на президентские выборы придут не меньше 80% горожан. Об этом URA.RU сообщила председатель избиркома Сургута Светлана Гаранина. «Очень много избирателей решили реализовать свое избирательное право. Соответственно, мы надеемся, что в субботу и воскресенье такая же явка будет высокой. Это главные выборы страны. Будем надеяться, что наши жители будут активны в этой избирательной кампании», — рассказала URA.RU председатель избиркома Сургута Светлана Гаранина. В избиркоме планируют достичь планки в 80 процентов благодаря продолжительности голосования. «Правильно, что продлили голосования в эти три дня. Потому что у людей будет больше возможности прийти на избирательные участки. Хочу отметить, что очень много людей прикрепилось. 15 тысяч человек. Таких цифр у нас никогда не было с момента появления „Мобильного избирателя“», — добавила Гаранина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...