Избирком Сургута сделал прогноз по явке на выборах президента РФ

В избиркоме Сургута надеются, что на президентские выборы придут не меньше 80% горожан. Об этом URA.RU сообщила председатель избиркома Сургута Светлана Гаранина.
«Очень много избирателей решили реализовать свое избирательное право. Соответственно, мы надеемся, что в субботу и воскресенье такая же явка будет высокой. Это главные выборы страны. Будем надеяться, что наши жители будут активны в этой избирательной кампании», — рассказала URA.RU председатель избиркома Сургута Светлана Гаранина.
В избиркоме планируют достичь планки в 80 процентов благодаря продолжительности голосования. «Правильно, что продлили голосования в эти три дня. Потому что у людей будет больше возможности прийти на избирательные участки. Хочу отметить, что очень много людей прикрепилось. 15 тысяч человек. Таких цифр у нас никогда не было с момента появления „Мобильного избирателя“», — добавила Гаранина.
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