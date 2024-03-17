Омбудсмен ХМАО оценила соблюдение прав избирателей на президентских выборах

Выборы президента России в ХМАО прошли без нарушения прав избирателей
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Выборы президента в ХМАО прошли без нарушений прав избирателей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Во время выборов президента России на территории ХМАО не было зафиксировано фактов нарушения прав избирателей. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Наталья Стребкова, передает журналист URA.RU.

«Мы в первую очередь наблюдали за тем, чтобы права всех участников избирательного процесса были соблюдены. Мы не отметили ни на одном участке каких-либо жалоб, каких-либо прецедентов, которые бы указывали на то, что права человека были нарушены», — сказала Наталья Стребкова. Она также отметила, что члены мониторинговой рабочей группы посетили более 80 участков, а также больницы, учреждения социальной сферы, пункты временного размещения граждан, эвакуированных с новых территорий.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрылись избирательные участки на выборах президента РФ. Общественные наблюдатели будут следить за подсчетом голосов.

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Во время выборов президента России на территории ХМАО не было зафиксировано фактов нарушения прав избирателей. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Наталья Стребкова, передает журналист URA.RU. «Мы в первую очередь наблюдали за тем, чтобы права всех участников избирательного процесса были соблюдены. Мы не отметили ни на одном участке каких-либо жалоб, каких-либо прецедентов, которые бы указывали на то, что права человека были нарушены», — сказала Наталья Стребкова. Она также отметила, что члены мониторинговой рабочей группы посетили более 80 участков, а также больницы, учреждения социальной сферы, пункты временного размещения граждан, эвакуированных с новых территорий. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрылись избирательные участки на выборах президента РФ. Общественные наблюдатели будут следить за подсчетом голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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