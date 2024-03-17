Омбудсмен ХМАО оценила соблюдение прав избирателей на президентских выборах

Во время выборов президента России на территории ХМАО не было зафиксировано фактов нарушения прав избирателей. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Наталья Стребкова, передает журналист URA.RU.
«Мы в первую очередь наблюдали за тем, чтобы права всех участников избирательного процесса были соблюдены. Мы не отметили ни на одном участке каких-либо жалоб, каких-либо прецедентов, которые бы указывали на то, что права человека были нарушены», — сказала Наталья Стребкова. Она также отметила, что члены мониторинговой рабочей группы посетили более 80 участков, а также больницы, учреждения социальной сферы, пункты временного размещения граждан, эвакуированных с новых территорий.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрылись избирательные участки на выборах президента РФ. Общественные наблюдатели будут следить за подсчетом голосов.
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