Пермяк, у которого слезла кожа в больнице, показал, как сейчас выглядит. Видео

18 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

мужчина проходит лечение в одной из пермских больниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель поселка Октябрьский, у которого в больнице слезла кожа с тела, показал, как выглядит спустя неделю после смены лечения. Видеозапись мужчина опубликовал в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». «Огромное спасибо заботливым врачам и медсестрам хирургии! Буквально за неделю я выгляжу вот так», — подписал видео мужчина. На кадрах видно, что состояние пациента улучшилось, кожа постепенно восстанавливается. Пользователи соцсети пожелали пермяку скорейшего выздоровления. О том, что у мужчины, проходящего лечение в пермской больнице, слезла кожа, URA.RU писал 11 марта. Тогда его жена рассказала агентству, что это аллергическая реакция на лекарства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в медучреждении и предоставить ему доклад о ее результатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель поселка Октябрьский, у которого в больнице слезла кожа с тела, показал, как выглядит спустя неделю после смены лечения. Видеозапись мужчина опубликовал в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». «Огромное спасибо заботливым врачам и медсестрам хирургии! Буквально за неделю я выгляжу вот так», — подписал видео мужчина. На кадрах видно, что состояние пациента улучшилось, кожа постепенно восстанавливается. Пользователи соцсети пожелали пермяку скорейшего выздоровления. О том, что у мужчины, проходящего лечение в пермской больнице, слезла кожа, URA.RU писал 11 марта. Тогда его жена рассказала агентству, что это аллергическая реакция на лекарства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в медучреждении и предоставить ему доклад о ее результатах.