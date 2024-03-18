Пермяк, у которого слезла кожа в больнице, показал, как сейчас выглядит. Видео

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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врач, больница, медики, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, центр онкологии и ядерной медицины, алата
мужчина проходит лечение в одной из пермских больниц Фото:

Житель поселка Октябрьский, у которого в больнице слезла кожа с тела, показал, как выглядит спустя неделю после смены лечения. Видеозапись мужчина опубликовал в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте».

«Огромное спасибо заботливым врачам и медсестрам хирургии! Буквально за неделю я выгляжу вот так», — подписал видео мужчина. На кадрах видно, что состояние пациента улучшилось, кожа постепенно восстанавливается. Пользователи соцсети пожелали пермяку скорейшего выздоровления.

О том, что у мужчины, проходящего лечение в пермской больнице, слезла кожа, URA.RU писал 11 марта. Тогда его жена рассказала агентству, что это аллергическая реакция на лекарства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в медучреждении и предоставить ему доклад о ее результатах.

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Житель поселка Октябрьский, у которого в больнице слезла кожа с тела, показал, как выглядит спустя неделю после смены лечения. Видеозапись мужчина опубликовал в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». «Огромное спасибо заботливым врачам и медсестрам хирургии! Буквально за неделю я выгляжу вот так», — подписал видео мужчина. На кадрах видно, что состояние пациента улучшилось, кожа постепенно восстанавливается. Пользователи соцсети пожелали пермяку скорейшего выздоровления. О том, что у мужчины, проходящего лечение в пермской больнице, слезла кожа, URA.RU писал 11 марта. Тогда его жена рассказала агентству, что это аллергическая реакция на лекарства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в медучреждении и предоставить ему доклад о ее результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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