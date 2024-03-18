Житель поселка Октябрьский, у которого в больнице слезла кожа с тела, показал, как выглядит спустя неделю после смены лечения. Видеозапись мужчина опубликовал в сообществе «Подслушано Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте».
«Огромное спасибо заботливым врачам и медсестрам хирургии! Буквально за неделю я выгляжу вот так», — подписал видео мужчина. На кадрах видно, что состояние пациента улучшилось, кожа постепенно восстанавливается. Пользователи соцсети пожелали пермяку скорейшего выздоровления.
О том, что у мужчины, проходящего лечение в пермской больнице, слезла кожа, URA.RU писал 11 марта. Тогда его жена рассказала агентству, что это аллергическая реакция на лекарства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в медучреждении и предоставить ему доклад о ее результатах.
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