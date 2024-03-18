Мишустин выделил бюджет для выставки «Россия»

18 марта 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин выделил пять миллионов на выставку «Россия» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил почти пять миллионов рублей на международную выставку «Россия». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Выделить в 2024 году Минобрнауки России бюджетные ассигнования в размере 4832580 тысяч рублей из резервного фонда правительства», — говорится в распоряжении / Оно опубликовано 18 марта. На международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил почти пять миллионов рублей на международную выставку «Россия». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Выделить в 2024 году Минобрнауки России бюджетные ассигнования в размере 4832580 тысяч рублей из резервного фонда правительства», — говорится в распоряжении/ Оно опубликовано 18 марта. На международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года.