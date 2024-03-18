Мишустин выделил бюджет для выставки «Россия»

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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин выделил пять миллионов на выставку «Россия» Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил почти пять миллионов рублей на международную выставку «Россия». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«Выделить в 2024 году Минобрнауки России бюджетные ассигнования в размере 4832580 тысяч рублей из резервного фонда правительства», — говорится в распоряжении/ Оно опубликовано 18 марта.

На международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил почти пять миллионов рублей на международную выставку «Россия». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ. «Выделить в 2024 году Минобрнауки России бюджетные ассигнования в размере 4832580 тысяч рублей из резервного фонда правительства», — говорится в распоряжении/ Оно опубликовано 18 марта. На международной выставке-форуме «Россия» представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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