Вице-мэр Екатеринбурга: общественный транспорт работает на 70%

Общественный транспорт Екатеринбурга закрывает потребности горожан лишь на 70% от нормы. Об этом рассказал профильный вице-мэр Рустам Галямов на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
«На сегодняшний день транспортная работа выполняется на 70%», — оценил Галямов. По его словам, этому две причины. Первая — острый кадровый дефицит в «Гортрансе» и у частных перевозчиков, а вторая причина в том, что при нынешней контрактной системе перевозчики определяют для себя «интересные» и «неинтересные» маршруты, то есть распределяют свои ресурсы неравномерно.
Чиновник также подтвердил, что в ближайшее время ситуация поменяется: мэрия будет работать с бизнесом и «Гортансом» по брутто-контрактам, когда перевозчики получают плату за километры, а выручка с продажи билетов идет в муниципальный бюджет. Нововведения вступят в силу в третьем квартале 2024-го. В начале марта их анонсировал глава города Алексей Орлов.
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