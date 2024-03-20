Вице-мэр Екатеринбурга: общественный транспорт работает на 70%

20 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге не хватает опытных водителей автобусов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Общественный транспорт Екатеринбурга закрывает потребности горожан лишь на 70% от нормы. Об этом рассказал профильный вице-мэр Рустам Галямов на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день транспортная работа выполняется на 70%», — оценил Галямов. По его словам, этому две причины. Первая — острый кадровый дефицит в «Гортрансе» и у частных перевозчиков, а вторая причина в том, что при нынешней контрактной системе перевозчики определяют для себя «интересные» и «неинтересные» маршруты, то есть распределяют свои ресурсы неравномерно. Чиновник также подтвердил, что в ближайшее время ситуация поменяется: мэрия будет работать с бизнесом и «Гортансом» по брутто-контрактам, когда перевозчики получают плату за километры, а выручка с продажи билетов идет в муниципальный бюджет. Нововведения вступят в силу в третьем квартале 2024-го. В начале марта их анонсировал глава города Алексей Орлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественный транспорт Екатеринбурга закрывает потребности горожан лишь на 70% от нормы. Об этом рассказал профильный вице-мэр Рустам Галямов на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день транспортная работа выполняется на 70%», — оценил Галямов. По его словам, этому две причины. Первая — острый кадровый дефицит в «Гортрансе» и у частных перевозчиков, а вторая причина в том, что при нынешней контрактной системе перевозчики определяют для себя «интересные» и «неинтересные» маршруты, то есть распределяют свои ресурсы неравномерно. Чиновник также подтвердил, что в ближайшее время ситуация поменяется: мэрия будет работать с бизнесом и «Гортансом» по брутто-контрактам, когда перевозчики получают плату за километры, а выручка с продажи билетов идет в муниципальный бюджет. Нововведения вступят в силу в третьем квартале 2024-го. В начале марта их анонсировал глава города Алексей Орлов.