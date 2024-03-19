19 марта 2024

Житель ХМАО несколько лет избивал и насиловал падчериц

Следователи ХМАО расследуют уголовное дело мужчины, который насиловал падчериц
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина несколько лет избивал и насиловал падчериц Фото:

Сургутянин несколько лет избивал и насиловал трех падчериц. За насильственные действия сексуального характера ему грозит срок вплоть до пожизненного, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый по ходатайству следователя решением суда заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по ХМАО.

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Сургутянин несколько лет избивал и насиловал трех падчериц. За насильственные действия сексуального характера ему грозит срок вплоть до пожизненного, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета. «Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый по ходатайству следователя решением суда заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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