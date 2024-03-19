Житель ХМАО несколько лет избивал и насиловал падчериц

Мужчина несколько лет избивал и насиловал падчериц
Сургутянин несколько лет избивал и насиловал трех падчериц. За насильственные действия сексуального характера ему грозит срок вплоть до пожизненного, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый по ходатайству следователя решением суда заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по ХМАО.
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