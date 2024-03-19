Происшествия Криминал Житель ХМАО несколько лет избивал и насиловал падчериц Следователи ХМАО расследуют уголовное дело мужчины, который насиловал падчериц 20 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 + Мужчина несколько лет избивал и насиловал падчериц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутянин несколько лет избивал и насиловал трех падчериц. За насильственные действия сексуального характера ему грозит срок вплоть до пожизненного, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета. «Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый по ходатайству следователя решением суда заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сургутянин несколько лет избивал и насиловал трех падчериц. За насильственные действия сексуального характера ему грозит срок вплоть до пожизненного, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета. «Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый по ходатайству следователя решением суда заключен под стражу», — сообщили в пресс-службе СК по ХМАО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям