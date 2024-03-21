Самолет, летевший в Екатеринбург, экстренно сел в Ташкенте. Фото

21 марта 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Пассажиров передали медикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В самолете авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшем рейс из Бангкока в Екатеринбург, стало плохо двум пассажирам. Воздушное судно экстренно посадили в Ташкенте. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Airbus выполнял рейс из Бангкока в Екатеринбург, но во время полета одному из пассажиров резко стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в Ташкенте. Спустя час экипаж готовился продолжить рейс, но во время руления к ВПП стало плохо еще одной пассажирке. Самолет развернулся и вернулся на стоянку, женщину передали врачам», — пишет telegram-канал Shot. Пассажиров передали медикам. Как оказалось, у госпитализированного мужчины произошел инфаркт. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. telegram-канал Shot Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В самолете авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшем рейс из Бангкока в Екатеринбург, стало плохо двум пассажирам. Воздушное судно экстренно посадили в Ташкенте. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Airbus выполнял рейс из Бангкока в Екатеринбург, но во время полета одному из пассажиров резко стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в Ташкенте. Спустя час экипаж готовился продолжить рейс, но во время руления к ВПП стало плохо еще одной пассажирке. Самолет развернулся и вернулся на стоянку, женщину передали врачам», — пишет telegram-канал Shot. Пассажиров передали медикам. Как оказалось, у госпитализированного мужчины произошел инфаркт. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.