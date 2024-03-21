Самолет, летевший в Екатеринбург, экстренно сел в Ташкенте. Фото

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Перелет Хабаровск-Москва, Шереметьево. Москва, аэропорт, аэрофлот, путешествия, авиация, шереметьево, отдых, терминал B, терминал б
Пассажиров передали медикам Фото:

В самолете авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшем рейс из Бангкока в Екатеринбург, стало плохо двум пассажирам. Воздушное судно экстренно посадили в Ташкенте. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Airbus выполнял рейс из Бангкока в Екатеринбург, но во время полета одному из пассажиров резко стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в Ташкенте. Спустя час экипаж готовился продолжить рейс, но во время руления к ВПП стало плохо еще одной пассажирке. Самолет развернулся и вернулся на стоянку, женщину передали врачам», — пишет telegram-канал Shot.

Пассажиров передали медикам. Как оказалось, у госпитализированного мужчины произошел инфаркт.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В самолете авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшем рейс из Бангкока в Екатеринбург, стало плохо двум пассажирам. Воздушное судно экстренно посадили в Ташкенте. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Airbus выполнял рейс из Бангкока в Екатеринбург, но во время полета одному из пассажиров резко стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в Ташкенте. Спустя час экипаж готовился продолжить рейс, но во время руления к ВПП стало плохо еще одной пассажирке. Самолет развернулся и вернулся на стоянку, женщину передали врачам», — пишет telegram-канал Shot. Пассажиров передали медикам. Как оказалось, у госпитализированного мужчины произошел инфаркт. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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