В самолете авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшем рейс из Бангкока в Екатеринбург, стало плохо двум пассажирам. Воздушное судно экстренно посадили в Ташкенте. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Airbus выполнял рейс из Бангкока в Екатеринбург, но во время полета одному из пассажиров резко стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в Ташкенте. Спустя час экипаж готовился продолжить рейс, но во время руления к ВПП стало плохо еще одной пассажирке. Самолет развернулся и вернулся на стоянку, женщину передали врачам», — пишет telegram-канал Shot.
Пассажиров передали медикам. Как оказалось, у госпитализированного мужчины произошел инфаркт.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.