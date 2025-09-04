Когда Екатеринбург полностью откажется от старых троллейбусов

В сентябре мэрия Екатеринбурга объявит конкурс на закупку еще 50-ти новых троллейбусов. Таким образом, город заменит практически все старые машины на новые. Об этом мэр Алексей Орлов рассказал журналисту URA.RU.
«Мы еще на 50 троллейбусов будем объявлять конкурс в сентябре. Таким образом, полностью обновим наш троллейбусный парк», - подчеркнул Орлов. Всего в нем насчитывается порядка 200 машин.
Для замены устаревших моделей на новые в 2023 году власти Екатеринбурга закупили 50 троллейбусов производства «Белкоммунмаш» (республика Беларусь). В 2024-м году еще 50. Тогда пришли низкопольные модели компании «Синара». На обновление парка машин было выделено 1,65 миллиардов рублей. В июне 2025 года вице-мэр по транспорту Рустам Галямов заявил о том, что город закупит еще 50 новых троллейбусов. К концу года они должны прибыть в столицу Урала.
Большую транспортную реформу в Екатеринбурге Орлов и Галямов проводят с 2024 года. В рамках поддержанной городскими властями программе массово закупаются новые автобусы, трамваи и троллейбусы, а перевозчики стали работать по более дорогим — брутто-контрактам. Заявленная цель всего этого — повышение качества обслуживания пассажиров.
