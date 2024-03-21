В ХМАО начался сезон активности клещей. Фото

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
В Сургуте сфотографировали первого клеща Фото:

В ХМАО начали появляться клещи. Житель Сургута поделился фотографией выползшего после спячки насекомого.

«Активизировались клещи, будьте внимательны» — написал сургутянин под фотографией. Сообщение опубликовал telegram-канал «ЧП Сургут».

В 2023 году первый случай укуса клеща в ХМАО был зафиксирован 6 апреля. Всего за сезон их активности пострадало более четырех тысяч югорчан.

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала сезона был зафиксирован 4 751 случай присасывания клещей. Среди пострадавших привиты против клещевого энцефалита всего 19,3%.

В Сургуте сфотографировали первого клеща
В Сургуте сфотографировали первого клеща
Фото:

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В ХМАО начали появляться клещи. Житель Сургута поделился фотографией выползшего после спячки насекомого. «Активизировались клещи, будьте внимательны» — написал сургутянин под фотографией. Сообщение опубликовал telegram-канал «ЧП Сургут». В 2023 году первый случай укуса клеща в ХМАО был зафиксирован 6 апреля. Всего за сезон их активности пострадало более четырех тысяч югорчан. В Ханты-Мансийском автономном округе с начала сезона был зафиксирован 4 751 случай присасывания клещей. Среди пострадавших привиты против клещевого энцефалита всего 19,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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