В ХМАО начался сезон активности клещей. Фото

21 марта 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

В Сургуте сфотографировали первого клеща Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО начали появляться клещи. Житель Сургута поделился фотографией выползшего после спячки насекомого. «Активизировались клещи, будьте внимательны» — написал сургутянин под фотографией. Сообщение опубликовал telegram-канал «ЧП Сургут». В 2023 году первый случай укуса клеща в ХМАО был зафиксирован 6 апреля. Всего за сезон их активности пострадало более четырех тысяч югорчан. В Ханты-Мансийском автономном округе с начала сезона был зафиксирован 4 751 случай присасывания клещей. Среди пострадавших привиты против клещевого энцефалита всего 19,3%. В Сургуте сфотографировали первого клеща Фото: telegram-канал «ЧП Сургут» https://t.me/surgut_chp/19928 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО начали появляться клещи. Житель Сургута поделился фотографией выползшего после спячки насекомого. «Активизировались клещи, будьте внимательны» — написал сургутянин под фотографией. Сообщение опубликовал telegram-канал «ЧП Сургут». В 2023 году первый случай укуса клеща в ХМАО был зафиксирован 6 апреля. Всего за сезон их активности пострадало более четырех тысяч югорчан. В Ханты-Мансийском автономном округе с начала сезона был зафиксирован 4 751 случай присасывания клещей. Среди пострадавших привиты против клещевого энцефалита всего 19,3%.