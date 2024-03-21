В Сургуте сфотографировали первого клеща
В ХМАО начали появляться клещи. Житель Сургута поделился фотографией выползшего после спячки насекомого.
«Активизировались клещи, будьте внимательны» — написал сургутянин под фотографией. Сообщение опубликовал telegram-канал «ЧП Сургут».
В 2023 году первый случай укуса клеща в ХМАО был зафиксирован 6 апреля. Всего за сезон их активности пострадало более четырех тысяч югорчан.
В Ханты-Мансийском автономном округе с начала сезона был зафиксирован 4 751 случай присасывания клещей. Среди пострадавших привиты против клещевого энцефалита всего 19,3%.
В Сургуте сфотографировали первого клеща
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