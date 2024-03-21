В Челябинске появились офисные вакансии с доходом до 350 тысяч рублей

«Авито»: челябинцам предложили заработать в офисе до 350 тысяч рублей

22 марта 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Челябинцам стала доступна работа с доходом до 350 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске появились офисные вакансии, на которых можно заработать до 350 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито работа», наивысшую зарплату работодатель предложил риелтору по продаже загородной недвижимости. «В Челябинске в марте самой высокооплачиваемой „офисной“ вакансией стала позиция ведущего специалиста по продаже загородной недвижимости. Специалисту готовы предложить зарплату до 350 тысяч рублей в месяц», — отметили в офисе «Авито Работы». График при таких доходах будет обычный — с двумя выходными. Офис расположен в центре города. Человеку определят условия для карьерного роста и помогут адаптироваться на рабочем месте. В четверку высокооплачиваемых вакансий также вошли менеджер по продажам, коммерческий директор и страховой агент. От будущего менеджера по продажам, который сможет зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно, ждут, что он знает программу 1С. Кроме основного дохода, предусмотрены премии и бонусы. В то же время в другой фирме ищут руководителя на должность коммерческого директора. Зарабатывать специалисты сможет до 150 тысяч рублей. Требуются двухгодичный опыт, внимательность и лидерские качества. На четвертой позиции, по данным «Авито Работы», оказалась должность страхового агента. Сотруднику готовы платить до 120 тысяч рублей ежемесячно. При этом у работника будет свободный график, а работодатель оплатит за свой счет мобильную связь. От специалиста ждут, что он будет заключать договоры страхования, собирать и формировать собственную клиентскую базу и консультировать клиентов по продуктам страхования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске появились офисные вакансии, на которых можно заработать до 350 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито работа», наивысшую зарплату работодатель предложил риелтору по продаже загородной недвижимости. «В Челябинске в марте самой высокооплачиваемой „офисной“ вакансией стала позиция ведущего специалиста по продаже загородной недвижимости. Специалисту готовы предложить зарплату до 350 тысяч рублей в месяц», — отметили в офисе «Авито Работы». График при таких доходах будет обычный — с двумя выходными. Офис расположен в центре города. Человеку определят условия для карьерного роста и помогут адаптироваться на рабочем месте. В четверку высокооплачиваемых вакансий также вошли менеджер по продажам, коммерческий директор и страховой агент. От будущего менеджера по продажам, который сможет зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно, ждут, что он знает программу 1С. Кроме основного дохода, предусмотрены премии и бонусы. В то же время в другой фирме ищут руководителя на должность коммерческого директора. Зарабатывать специалисты сможет до 150 тысяч рублей. Требуются двухгодичный опыт, внимательность и лидерские качества. На четвертой позиции, по данным «Авито Работы», оказалась должность страхового агента. Сотруднику готовы платить до 120 тысяч рублей ежемесячно. При этом у работника будет свободный график, а работодатель оплатит за свой счет мобильную связь. От специалиста ждут, что он будет заключать договоры страхования, собирать и формировать собственную клиентскую базу и консультировать клиентов по продуктам страхования.