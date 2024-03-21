Происшествия Прокуратура проверит УК из-за падения снега на пермячку 22 марта 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Прокуратура даст свою оценку работы УК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Чусовом Пермского края прокуратура начала проверку управляющей компании, обслуживающей дом, с которого на женщину рухнул снег. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «21 марта в результате падения на тротуар с кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, 15, г. Чусовой пострадала девушка. Надзорный орган в результате проверочных мероприятий даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации ООО „Эко-Дом“, а также иным органам и учреждениям», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram. Ранее URA.RU публиковало видео случившегося. Директор управляющей компании «Эко-Дом» заявил агентству, что сразу после ЧП крышу очистили от снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Чусовом Пермского края прокуратура начала проверку управляющей компании, обслуживающей дом, с которого на женщину рухнул снег. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «21 марта в результате падения на тротуар с кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, 15, г. Чусовой пострадала девушка. Надзорный орган в результате проверочных мероприятий даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации ООО „Эко-Дом“, а также иным органам и учреждениям», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram. Ранее URA.RU публиковало видео случившегося. Директор управляющей компании «Эко-Дом» заявил агентству, что сразу после ЧП крышу очистили от снега. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям