Прокуратура проверит УК из-за падения снега на пермячку

В Чусовом Пермского края прокуратура начала проверку управляющей компании, обслуживающей дом, с которого на женщину рухнул снег. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«21 марта в результате падения на тротуар с кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, 15, г. Чусовой пострадала девушка. Надзорный орган в результате проверочных мероприятий даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации ООО „Эко-Дом“, а также иным органам и учреждениям», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram.
Ранее URA.RU публиковало видео случившегося. Директор управляющей компании «Эко-Дом» заявил агентству, что сразу после ЧП крышу очистили от снега.
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