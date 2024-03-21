21 марта 2024

Прокуратура проверит УК из-за падения снега на пермячку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в снегу. Курган, опасно для жизни, снег на крыше
Прокуратура даст свою оценку работы УК Фото:

В Чусовом Пермского края прокуратура начала проверку управляющей компании, обслуживающей дом, с которого на женщину рухнул снег. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«21 марта в результате падения на тротуар с кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, 15, г. Чусовой пострадала девушка. Надзорный орган в результате проверочных мероприятий даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации ООО „Эко-Дом“, а также иным органам и учреждениям», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram.

Ранее URA.RU публиковало видео случившегося. Директор управляющей компании «Эко-Дом» заявил агентству, что сразу после ЧП крышу очистили от снега.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чусовом Пермского края прокуратура начала проверку управляющей компании, обслуживающей дом, с которого на женщину рухнул снег. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. «21 марта в результате падения на тротуар с кровли многоквартирного дома по адресу: ул. Коммунистическая, 15, г. Чусовой пострадала девушка. Надзорный орган в результате проверочных мероприятий даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации ООО „Эко-Дом“, а также иным органам и учреждениям», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram. Ранее URA.RU публиковало видео случившегося. Директор управляющей компании «Эко-Дом» заявил агентству, что сразу после ЧП крышу очистили от снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...