21 марта 2024

В пермской УК рассказали подробности о падении снега на голову девушки

Директор УК встретится с пермячкой, которой на голову упал снег в Чусовом
© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, опасно для жизни, снег на крыше
Снег с крыши рухнул на голову девушке Фото:

Директор управляющей компании проведет встречу с девушкой, на голову которой с крыши здания упал снег. Об этом URA.RU рассказали в ООО УК «Эко-Дом», которое обслуживает здание по ул. Коммунистическая, 15. С крыши именно этого дома на пермячку упал снег.

«Мы в курсе произошедшего. Сразу после того как снег упал, мы отправили туда работников и крышу очистили от снега. Девушку эту знаем, сегодня у нее с директором назначена встреча», — рассказали агентству у управляющей компании.

Момент падения снега на пермячку попал на видео. Это произошло 21 марта в Чусовом. В результате случившегося девушка не пострадала.

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Директор управляющей компании проведет встречу с девушкой, на голову которой с крыши здания упал снег. Об этом URA.RU рассказали в ООО УК «Эко-Дом», которое обслуживает здание по ул. Коммунистическая, 15. С крыши именно этого дома на пермячку упал снег. «Мы в курсе произошедшего. Сразу после того как снег упал, мы отправили туда работников и крышу очистили от снега. Девушку эту знаем, сегодня у нее с директором назначена встреча», — рассказали агентству у управляющей компании. Момент падения снега на пермячку попал на видео. Это произошло 21 марта в Чусовом. В результате случившегося девушка не пострадала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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