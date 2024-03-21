Общество В пермской УК рассказали подробности о падении снега на голову девушки Директор УК встретится с пермячкой, которой на голову упал снег в Чусовом 22 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 + Снег с крыши рухнул на голову девушке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Директор управляющей компании проведет встречу с девушкой, на голову которой с крыши здания упал снег. Об этом URA.RU рассказали в ООО УК «Эко-Дом», которое обслуживает здание по ул. Коммунистическая, 15. С крыши именно этого дома на пермячку упал снег. «Мы в курсе произошедшего. Сразу после того как снег упал, мы отправили туда работников и крышу очистили от снега. Девушку эту знаем, сегодня у нее с директором назначена встреча», — рассказали агентству у управляющей компании. Момент падения снега на пермячку попал на видео. Это произошло 21 марта в Чусовом. В результате случившегося девушка не пострадала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Директор управляющей компании проведет встречу с девушкой, на голову которой с крыши здания упал снег. Об этом URA.RU рассказали в ООО УК «Эко-Дом», которое обслуживает здание по ул. Коммунистическая, 15. С крыши именно этого дома на пермячку упал снег. «Мы в курсе произошедшего. Сразу после того как снег упал, мы отправили туда работников и крышу очистили от снега. Девушку эту знаем, сегодня у нее с директором назначена встреча», — рассказали агентству у управляющей компании. Момент падения снега на пермячку попал на видео. Это произошло 21 марта в Чусовом. В результате случившегося девушка не пострадала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям