В пермской УК рассказали подробности о падении снега на голову девушки

Директор управляющей компании проведет встречу с девушкой, на голову которой с крыши здания упал снег. Об этом URA.RU рассказали в ООО УК «Эко-Дом», которое обслуживает здание по ул. Коммунистическая, 15. С крыши именно этого дома на пермячку упал снег.
«Мы в курсе произошедшего. Сразу после того как снег упал, мы отправили туда работников и крышу очистили от снега. Девушку эту знаем, сегодня у нее с директором назначена встреча», — рассказали агентству у управляющей компании.
Момент падения снега на пермячку попал на видео. Это произошло 21 марта в Чусовом. В результате случившегося девушка не пострадала.
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