В Перми взлетели цены на коттеджи

В Перми цены на коттеджи выросли почти на 8%

22 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость домов в Перми — 11,2 млн рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Перми с 7 по 21 марта выросли цены на дачи, частные дома и коттеджи. Стоимость объектов увеличилась на 7,9%. Такие данные приводят аналитики сайта Restate. «Пермь. Средняя цена на дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках с 7 по 21 марта выросла на 7,9% и достигла — 11,2 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что цены начинаются от 1,7 млн рублей. За эту стоимость продают сгоревший дом на участке площадью 8,5 соток. Самый дорогой коттедж оценивают в 38,5 млн рублей. Дом построен из оцилиндрованного бревна в стиле современного шале. Объект также расположен в Мотовилихинском районе. Аналитики отмечают, что несмотря на повышение цен на дома в Перми, в крае недвижимость, наоборот, дешевеет. Так, с 7 по 21 марта стоимость коттеджей в регионе снизилась на 1,08%. В среднем дома продают за 3,4 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 7 по 21 марта выросли цены на дачи, частные дома и коттеджи. Стоимость объектов увеличилась на 7,9%. Такие данные приводят аналитики сайта Restate. «Пермь. Средняя цена на дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках с 7 по 21 марта выросла на 7,9% и достигла — 11,2 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что цены начинаются от 1,7 млн рублей. За эту стоимость продают сгоревший дом на участке площадью 8,5 соток. Самый дорогой коттедж оценивают в 38,5 млн рублей. Дом построен из оцилиндрованного бревна в стиле современного шале. Объект также расположен в Мотовилихинском районе. Аналитики отмечают, что несмотря на повышение цен на дома в Перми, в крае недвижимость, наоборот, дешевеет. Так, с 7 по 21 марта стоимость коттеджей в регионе снизилась на 1,08%. В среднем дома продают за 3,4 млн рублей.