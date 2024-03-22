В Перми взлетели цены на коттеджи

В Перми цены на коттеджи выросли почти на 8%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Весна. Москва, деревня, коттедж, дача, поселок, дом, загородный
Средняя стоимость домов в Перми — 11,2 млн рублей Фото:

В Перми с 7 по 21 марта выросли цены на дачи, частные дома и коттеджи. Стоимость объектов увеличилась на 7,9%. Такие данные приводят аналитики сайта Restate.

«Пермь. Средняя цена на дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках с 7 по 21 марта выросла на 7,9% и достигла — 11,2 млн рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что цены начинаются от 1,7 млн рублей. За эту стоимость продают сгоревший дом на участке площадью 8,5 соток. Самый дорогой коттедж оценивают в 38,5 млн рублей. Дом построен из оцилиндрованного бревна в стиле современного шале. Объект также расположен в Мотовилихинском районе.

Аналитики отмечают, что несмотря на повышение цен на дома в Перми, в крае недвижимость, наоборот, дешевеет. Так, с 7 по 21 марта стоимость коттеджей в регионе снизилась на 1,08%. В среднем дома продают за 3,4 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми с 7 по 21 марта выросли цены на дачи, частные дома и коттеджи. Стоимость объектов увеличилась на 7,9%. Такие данные приводят аналитики сайта Restate. «Пермь. Средняя цена на дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках с 7 по 21 марта выросла на 7,9% и достигла — 11,2 млн рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что цены начинаются от 1,7 млн рублей. За эту стоимость продают сгоревший дом на участке площадью 8,5 соток. Самый дорогой коттедж оценивают в 38,5 млн рублей. Дом построен из оцилиндрованного бревна в стиле современного шале. Объект также расположен в Мотовилихинском районе. Аналитики отмечают, что несмотря на повышение цен на дома в Перми, в крае недвижимость, наоборот, дешевеет. Так, с 7 по 21 марта стоимость коттеджей в регионе снизилась на 1,08%. В среднем дома продают за 3,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...