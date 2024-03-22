Пермский цирк остался без денег на реконструкцию

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ВУЗы, виды города. Пермь, цирк пермь
Пермский цирк требует капремонта много лет Фото:

Росгосцирк не закладывал в бюджет денег на реконструкцию Пермского цирка. В ближайшие три года средств на работы не будет, сообщила первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова.

«Пермский государственный цирк не будет реконструирован в ближайшие три года. Финансирование на эти цели пока не предусмотрено в бюджете», — пишет ТАСС со ссылкой на Бушкову. На сегодняшний день проект реконструкции здания разработан, но пока не прошел экспертизу. Поэтому финансирования на него не заложено, пояснила она.

О капремонте здания Пермского цирка заговорили еще в 2017 году. Тогда предполагалось, что работы будут проведены в течение 2019—2020 годов. Затем сроки не раз переносились. В 2024 году прокуратура потребовала от Пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности, а за трещины и выбоины в помещении для животных учреждение наказал Россельхознадзор.

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Росгосцирк не закладывал в бюджет денег на реконструкцию Пермского цирка. В ближайшие три года средств на работы не будет, сообщила первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова. «Пермский государственный цирк не будет реконструирован в ближайшие три года. Финансирование на эти цели пока не предусмотрено в бюджете», — пишет ТАСС со ссылкой на Бушкову. На сегодняшний день проект реконструкции здания разработан, но пока не прошел экспертизу. Поэтому финансирования на него не заложено, пояснила она. О капремонте здания Пермского цирка заговорили еще в 2017 году. Тогда предполагалось, что работы будут проведены в течение 2019—2020 годов. Затем сроки не раз переносились. В 2024 году прокуратура потребовала от Пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности, а за трещины и выбоины в помещении для животных учреждение наказал Россельхознадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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