Пермский цирк остался без денег на реконструкцию

22 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Пермский цирк требует капремонта много лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Росгосцирк не закладывал в бюджет денег на реконструкцию Пермского цирка. В ближайшие три года средств на работы не будет, сообщила первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова. «Пермский государственный цирк не будет реконструирован в ближайшие три года. Финансирование на эти цели пока не предусмотрено в бюджете», — пишет ТАСС со ссылкой на Бушкову. На сегодняшний день проект реконструкции здания разработан, но пока не прошел экспертизу. Поэтому финансирования на него не заложено, пояснила она. О капремонте здания Пермского цирка заговорили еще в 2017 году. Тогда предполагалось, что работы будут проведены в течение 2019—2020 годов. Затем сроки не раз переносились. В 2024 году прокуратура потребовала от Пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности, а за трещины и выбоины в помещении для животных учреждение наказал Россельхознадзор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росгосцирк не закладывал в бюджет денег на реконструкцию Пермского цирка. В ближайшие три года средств на работы не будет, сообщила первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова. «Пермский государственный цирк не будет реконструирован в ближайшие три года. Финансирование на эти цели пока не предусмотрено в бюджете», — пишет ТАСС со ссылкой на Бушкову. На сегодняшний день проект реконструкции здания разработан, но пока не прошел экспертизу. Поэтому финансирования на него не заложено, пояснила она. О капремонте здания Пермского цирка заговорили еще в 2017 году. Тогда предполагалось, что работы будут проведены в течение 2019—2020 годов. Затем сроки не раз переносились. В 2024 году прокуратура потребовала от Пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности, а за трещины и выбоины в помещении для животных учреждение наказал Россельхознадзор.