Прокуратура требует установки системы тушения пожаров в зале пермского цирка

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Виды города. Пермь, цирк
В пермском цирке выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности Фото:

Прокуратура Мотовилихинского района краевой столицы требует от пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности. В том числе, учреждение хотят обязать установить в зале автоматическую систему пожаротушения.

«Выявлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции. Также установлено, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. Это создает угрозу жизни и здоровью людей, персонала, а также животных в случае возникновения пожара или иного ЧП. По итогам проверки в Мотовилихинский районный суд Перми направлен иск о возложении обязанности на цирк устранить нарушения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Проверка прокуратуры проводилась совместно с сотрудниками ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Иск надзорного органа находится на рассмотрении в суде.

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Прокуратура Мотовилихинского района краевой столицы требует от пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности. В том числе, учреждение хотят обязать установить в зале автоматическую систему пожаротушения. «Выявлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции. Также установлено, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. Это создает угрозу жизни и здоровью людей, персонала, а также животных в случае возникновения пожара или иного ЧП. По итогам проверки в Мотовилихинский районный суд Перми направлен иск о возложении обязанности на цирк устранить нарушения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Проверка прокуратуры проводилась совместно с сотрудниками ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Иск надзорного органа находится на рассмотрении в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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