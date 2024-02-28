Прокуратура требует установки системы тушения пожаров в зале пермского цирка

Прокуратура Мотовилихинского района краевой столицы требует от пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности. В том числе, учреждение хотят обязать установить в зале автоматическую систему пожаротушения.
«Выявлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции. Также установлено, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. Это создает угрозу жизни и здоровью людей, персонала, а также животных в случае возникновения пожара или иного ЧП. По итогам проверки в Мотовилихинский районный суд Перми направлен иск о возложении обязанности на цирк устранить нарушения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Проверка прокуратуры проводилась совместно с сотрудниками ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Иск надзорного органа находится на рассмотрении в суде.
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