Прокуратура требует установки системы тушения пожаров в зале пермского цирка

28 февраля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

В пермском цирке выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Прокуратура Мотовилихинского района краевой столицы требует от пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности. В том числе, учреждение хотят обязать установить в зале автоматическую систему пожаротушения. «Выявлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции. Также установлено, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. Это создает угрозу жизни и здоровью людей, персонала, а также животных в случае возникновения пожара или иного ЧП. По итогам проверки в Мотовилихинский районный суд Перми направлен иск о возложении обязанности на цирк устранить нарушения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Проверка прокуратуры проводилась совместно с сотрудниками ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Иск надзорного органа находится на рассмотрении в суде.

Прокуратура Мотовилихинского района краевой столицы требует от пермского цирка устранить нарушения требований пожарной безопасности. В том числе, учреждение хотят обязать установить в зале автоматическую систему пожаротушения. «Выявлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции. Также установлено, что зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. Это создает угрозу жизни и здоровью людей, персонала, а также животных в случае возникновения пожара или иного ЧП. По итогам проверки в Мотовилихинский районный суд Перми направлен иск о возложении обязанности на цирк устранить нарушения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Проверка прокуратуры проводилась совместно с сотрудниками ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Иск надзорного органа находится на рассмотрении в суде.