Пятилетней пермячке, перенесшей 18 операций, срочно требуется 900 тысяч рублей

В Перми для тяжелобольной пятилетней девочки срочно собирают 900 тысяч рублей

22 марта 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

В свои пять лет Вика Шилейкис перенесла уже 18 операций Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми тяжелобольной пятилетней Виктории Шилейкис срочно требуется помощь. У девочки врожденное заболевание — расщепление позвоночника или Spina bifida. В голове маленького ребенка установлен программируемый шунт, благодаря которому она может полноценно жить. Сейчас для него необходимо устройство, которого нет в Перми. Стоимость медицинского оборудования — 910 тысяч рублей, говорится на сайте благотворительного фонда «Берегиня», который объявил сбор средств. «Программатор регулирует давление отвода лишней жидкости из головного мозга. В Перми такого нет. Вика с мамой вынуждены постоянно ездить в Екатеринбург, Москву. Если такой программатор будет в отделении нейрохирургии Краевой детской клинической больницы, это намного улучшит жизнь девочки и, возможно, других ребят со схожими проблемами. Но его стоимость невероятно высока — 910 000 рублей», — говорится на сайте фонда. Большую часть своего детства Вика провела в больничных палатах. Первую операцию Вике провели, когда ей был всего месяц — «освободили» фиксированный спинной мозг, поскольку он почти не двигался в позвоночном канале. Через две недели у девочки начала прогрессировать гидроцефалия — повышенное скопление цереброспинальной жидкости в головном мозге. Тогда ей и установили шунт, который отводит жидкость. Спустя некоторое время обследование показало наличие у Вики фибромы в спинном мозге. Операция обернулась осложнениями — ноги Вики стали совсем слабыми, она перестала самостоятельно ходить. Врачи утверждают, что мышцы ног работают, но девочка их просто не чувствует. В общей сложности ребенок перенес 18 операций. Несмотря на это Вика растет жизнерадостной. Она любит общаться, играть с другими детьми и развивается как обычные дети, приводит фонд слова мамы девочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми тяжелобольной пятилетней Виктории Шилейкис срочно требуется помощь. У девочки врожденное заболевание — расщепление позвоночника или Spina bifida. В голове маленького ребенка установлен программируемый шунт, благодаря которому она может полноценно жить. Сейчас для него необходимо устройство, которого нет в Перми. Стоимость медицинского оборудования — 910 тысяч рублей, говорится на сайте благотворительного фонда «Берегиня», который объявил сбор средств. «Программатор регулирует давление отвода лишней жидкости из головного мозга. В Перми такого нет. Вика с мамой вынуждены постоянно ездить в Екатеринбург, Москву. Если такой программатор будет в отделении нейрохирургии Краевой детской клинической больницы, это намного улучшит жизнь девочки и, возможно, других ребят со схожими проблемами. Но его стоимость невероятно высока — 910 000 рублей», — говорится на сайте фонда. Большую часть своего детства Вика провела в больничных палатах. Первую операцию Вике провели, когда ей был всего месяц — «освободили» фиксированный спинной мозг, поскольку он почти не двигался в позвоночном канале. Через две недели у девочки начала прогрессировать гидроцефалия — повышенное скопление цереброспинальной жидкости в головном мозге. Тогда ей и установили шунт, который отводит жидкость. Спустя некоторое время обследование показало наличие у Вики фибромы в спинном мозге. Операция обернулась осложнениями — ноги Вики стали совсем слабыми, она перестала самостоятельно ходить. Врачи утверждают, что мышцы ног работают, но девочка их просто не чувствует. В общей сложности ребенок перенес 18 операций. Несмотря на это Вика растет жизнерадостной. Она любит общаться, играть с другими детьми и развивается как обычные дети, приводит фонд слова мамы девочки.