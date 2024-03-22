Пермский омбудсмен выразил соболезнования после теракта в Подмосковье

23 марта 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко выразил соболезнования семьям погибших в теракте Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко выразил соболезнования родственникам погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Это дикая ситуация, которая не укладывается в голове. Соболезнования родственникам погибших и тех, кто пострадал в этой трагедии», — написал Сапко. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе, а также отменил все развлекательные мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Глава региона выразил соболезнования и отметил, что находится на связи с руководителями силовых структур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко выразил соболезнования родственникам погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Это дикая ситуация, которая не укладывается в голове. Соболезнования родственникам погибших и тех, кто пострадал в этой трагедии», — написал Сапко. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе, а также отменил все развлекательные мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Глава региона выразил соболезнования и отметил, что находится на связи с руководителями силовых структур.