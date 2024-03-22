22 марта 2024

Пермский омбудсмен выразил соболезнования после теракта в Подмосковье

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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Игорь Сапко выразил соболезнования семьям погибших в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко выразил соболезнования родственникам погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это дикая ситуация, которая не укладывается в голове. Соболезнования родственникам погибших и тех, кто пострадал в этой трагедии», — написал Сапко.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе, а также отменил все развлекательные мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Глава региона выразил соболезнования и отметил, что находится на связи с руководителями силовых структур.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко выразил соболезнования родственникам погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Это дикая ситуация, которая не укладывается в голове. Соболезнования родственникам погибших и тех, кто пострадал в этой трагедии», — написал Сапко. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить меры безопасности в регионе, а также отменил все развлекательные мероприятия после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Глава региона выразил соболезнования и отметил, что находится на связи с руководителями силовых структур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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