22 марта 2024

В Челябинске отменили рейс в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, зал ожидания, путешествие, пассажир, аэропорт игорь курчатов
Отменен вылет рейса из Челябинска в Москву 23 марта в 15:00 Фото:

В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске отменен рейс №7285 в Москву 23 марта. Информация об этом указана на онлайн-табло воздушной гавани.

«Вылет рейса СУ 7285 Челябинск-Москва компании „Аэрофлот“ в 15:00 23 марта отменен», — сообщается на табло челябинского аэропорта. Рейс должен был выполняться на самолете Airbus. О причинах отмены не сообщается.

URA.RU направило в компанию «Аэрофлот» запрос. Ответ ожидается.

Обновлено в 11:15 по уральскому времени:

Рейс SU7285 Челябинск — Москва от 23.03.2024 является чартерным и был заказан для перевозки хоккейной команды. Рейс отменен по инициативе заказчика, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево 23 марта рано утром образовалась пробка из машин. Затор связан с усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент с места событий.

О причинах отмены рейса из Челябинска в Москву не сообщается
О причинах отмены рейса из Челябинска в Москву не сообщается

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске отменен рейс №7285 в Москву 23 марта. Информация об этом указана на онлайн-табло воздушной гавани. «Вылет рейса СУ 7285 Челябинск-Москва компании „Аэрофлот“ в 15:00 23 марта отменен», — сообщается на табло челябинского аэропорта. Рейс должен был выполняться на самолете Airbus. О причинах отмены не сообщается. URA.RU направило в компанию «Аэрофлот» запрос. Ответ ожидается. Обновлено в 11:15 по уральскому времени: Рейс SU7285 Челябинск — Москва от 23.03.2024 является чартерным и был заказан для перевозки хоккейной команды. Рейс отменен по инициативе заказчика, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево 23 марта рано утром образовалась пробка из машин. Затор связан с усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...