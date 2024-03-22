В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске отменен рейс №7285 в Москву 23 марта. Информация об этом указана на онлайн-табло воздушной гавани.
«Вылет рейса СУ 7285 Челябинск-Москва компании „Аэрофлот“ в 15:00 23 марта отменен», — сообщается на табло челябинского аэропорта. Рейс должен был выполняться на самолете Airbus. О причинах отмены не сообщается.
URA.RU направило в компанию «Аэрофлот» запрос. Ответ ожидается.
Обновлено в 11:15 по уральскому времени:
Рейс SU7285 Челябинск — Москва от 23.03.2024 является чартерным и был заказан для перевозки хоккейной команды. Рейс отменен по инициативе заказчика, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево 23 марта рано утром образовалась пробка из машин. Затор связан с усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент с места событий.
О причинах отмены рейса из Челябинска в Москву не сообщается
Скрин с сайта аэропорта имени Игоря Курчатова (Челябинск) (https://cekport.ru/)
Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске отменен рейс №7285 в Москву 23 марта. Информация об этом указана на онлайн-табло воздушной гавани. «Вылет рейса СУ 7285 Челябинск-Москва компании „Аэрофлот“ в 15:00 23 марта отменен», — сообщается на табло челябинского аэропорта. Рейс должен был выполняться на самолете Airbus. О причинах отмены не сообщается. URA.RU направило в компанию «Аэрофлот» запрос. Ответ ожидается. Обновлено в 11:15 по уральскому времени: Рейс SU7285 Челябинск — Москва от 23.03.2024 является чартерным и был заказан для перевозки хоккейной команды. Рейс отменен по инициативе заказчика, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево 23 марта рано утром образовалась пробка из машин. Затор связан с усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент с места событий.