Отменен вылет рейса из Челябинска в Москву 23 марта в 15:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске отменен рейс №7285 в Москву 23 марта. Информация об этом указана на онлайн-табло воздушной гавани.

«Вылет рейса СУ 7285 Челябинск-Москва компании „Аэрофлот“ в 15:00 23 марта отменен», — сообщается на табло челябинского аэропорта. Рейс должен был выполняться на самолете Airbus. О причинах отмены не сообщается.

URA.RU направило в компанию «Аэрофлот» запрос. Ответ ожидается.

Обновлено в 11:15 по уральскому времени:

Рейс SU7285 Челябинск — Москва от 23.03.2024 является чартерным и был заказан для перевозки хоккейной команды. Рейс отменен по инициативе заказчика, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево 23 марта рано утром образовалась пробка из машин. Затор связан с усилениями мер безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент с места событий.

О причинах отмены рейса из Челябинска в Москву не сообщается Скрин с сайта аэропорта имени Игоря Курчатова (Челябинск) (https://cekport.ru/)