22 марта 2024

Пермский офицер СВО выступил против концерта певца Малинина

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд защитника отечества. Курган, руки, солдат, сво, боец сво
Офицер СВО потребовал отменить выступление артиста Малинина в Перми Фото:

Концерт певца Александра Малинина в Перми необходимо отменить, поскольку этот исполнитель не поддерживает политику России по СВО. Об этом URA.RU сообщил боец из зоны спецоперации.

«В Перми 28 марта планируют провести концерт Малинина, который живет в особняке в Мюнхене (ФРГ). Данный артист откровенно поддерживает Вооруженные силы Украины. Прошу как офицер, который находится на СВО, отменить концерт», — говорится в сообщении российского бойца.

По словам офицера, он получил ответ от представителей мэрии Перми, которые отметили, что не могут влиять на гастрольный график артистов. Они добавили, что исполнители самостоятельно решают — когда и где им выступать с концертами в России.

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Концерт певца Александра Малинина в Перми необходимо отменить, поскольку этот исполнитель не поддерживает политику России по СВО. Об этом URA.RU сообщил боец из зоны спецоперации. «В Перми 28 марта планируют провести концерт Малинина, который живет в особняке в Мюнхене (ФРГ). Данный артист откровенно поддерживает Вооруженные силы Украины. Прошу как офицер, который находится на СВО, отменить концерт», — говорится в сообщении российского бойца. По словам офицера, он получил ответ от представителей мэрии Перми, которые отметили, что не могут влиять на гастрольный график артистов. Они добавили, что исполнители самостоятельно решают — когда и где им выступать с концертами в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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