Пермский офицер СВО выступил против концерта певца Малинина

Концерт певца Александра Малинина в Перми необходимо отменить, поскольку этот исполнитель не поддерживает политику России по СВО. Об этом URA.RU сообщил боец из зоны спецоперации.
«В Перми 28 марта планируют провести концерт Малинина, который живет в особняке в Мюнхене (ФРГ). Данный артист откровенно поддерживает Вооруженные силы Украины. Прошу как офицер, который находится на СВО, отменить концерт», — говорится в сообщении российского бойца.
По словам офицера, он получил ответ от представителей мэрии Перми, которые отметили, что не могут влиять на гастрольный график артистов. Они добавили, что исполнители самостоятельно решают — когда и где им выступать с концертами в России.
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