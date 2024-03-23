Кадыров: враги пытаются разжечь национальную рознь

24 марта 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что враги РФ хотят расшатать ситуацию в стране Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Враги пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда, используя национальный вопрос», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Так он прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным правоохранительных органов, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта, пишет RT. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Враги пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда, используя национальный вопрос», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Так он прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным правоохранительных органов, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта, пишет RT. По всей стране отменяются массовые мероприятия.