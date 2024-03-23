Кадыров: враги пытаются разжечь национальную рознь

Враги пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда, используя национальный вопрос», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Так он прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным правоохранительных органов, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта, пишет RT. По всей стране отменяются массовые мероприятия.
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Враги пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда, используя национальный вопрос», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Так он прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным правоохранительных органов, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта, пишет RT. По всей стране отменяются массовые мероприятия.