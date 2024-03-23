23 марта 2024
22 марта 2024

Пермь присоединилась к акции «Журавли» в память о жертвах теракта. Фото

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Пермяки скорбят о жертвах теракта в Подмосковье Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Перми на медиаэкранах появились изображения улетающих в небо белых журавлей в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«Белые журавли появились на медиафасадах в Перми. Присоединяюсь к акции и предлагаю сделать это вам в память о погибших и в поддержку пострадавших в этой ужасной трагедии», — написал в посте Соснин.

Мэр Перми предложил горожанам написать в своей соцсети об акции. Поставьте картинку журавля на аватарке или выложите картинку с его изображением, отметил в обращении к жителям Соснин.

На медиафасадах в Перми появились белые журавли в память о теракте в Подмосковье
На медиафасадах в Перми появились белые журавли в память о теракте в Подмосковье
Фото:

В день общенационального траура на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несли цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляли у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь».

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В Перми на медиаэкранах появились изображения улетающих в небо белых журавлей в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Белые журавли появились на медиафасадах в Перми. Присоединяюсь к акции и предлагаю сделать это вам в память о погибших и в поддержку пострадавших в этой ужасной трагедии», — написал в посте Соснин. Мэр Перми предложил горожанам написать в своей соцсети об акции. Поставьте картинку журавля на аватарке или выложите картинку с его изображением, отметил в обращении к жителям Соснин. В день общенационального траура на территории концертного зала «Крокус Сити Холл» появилась проекция — силуэты журавлей, сопровождающие песню «Журавли» в исполнении певца Муслима Магомаева. Также прошла минута молчания в память о жертвах теракта. После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» жители Перми несли цветы к мемориалу в центре города. Гвоздики оставляли у мемориала в сквере Уральских Добровольцев, который был установлен после смертельного пожара в местном клубе «Хромая лошадь».
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