В Пермском крае УФАС уличило власти в незаконной выдаче разрешения на похороны

Пермское УФАС выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях властей Чайковского. Антимонопольное ведомство установило, что администрация муниципалитета необоснованно выдала своему учреждению разрешение на оказание похоронных услуг.
«По местному постановлению, МАУ «Комбинат благоустройства Чайковского городского округа» наделено функцией службы по вопросам похоронного дела. Между тем, МАУ создано для выполнения работ в сфере ЖКХ и благоустройства, а не для предоставления услуг по погребению. Закон о защите конкуренции запрещает наделять хозяйствующий субъект полномочиями органов власти, отвечающих за организацию ритуальных услуг», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Антимонопольное ведомство вынесло администрации муниципалитета предупреждение. Властям необходимо определить специализированную службу по вопросам похоронного дела в соответствии с законом о защите конкуренции.
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