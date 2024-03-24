Пермяк избил охранника училища из-за того, что тот приставал к его племяннице

25 марта 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Мужчина напал на охранника и избил его Фото: Стас Этвеш © URA.RU Житель Лысьвы (Пермский край) напал на охранника медучилища после того, как мужчина оказывал его племяннице знаки внимания. информация об этом размещена на сайте Лысьвенского городского суда. «Охранник медучилища решил поздравить одну из студенток с днем рождения и принес ей цветы и шоколад. Девушка отказалась от подарка и пожаловалась своему дяде, что этот охранник уже неоднократно оказывал ей знаки внимания. разозлившийся пермяк подкараулил охранника и напал на него. После избиения охранник оказался в больнице, где ему диагностировали переломы ребер, травму легкого и делали операцию», — говорится в решении суда. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленно причинение тяжкого вреда здоровью». На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Пострадавший охранник во время заседания заявил, что никогда не приставал к племяннице обидчика, он лишь делал ей комплименты, потому что хорошо относился к девушке. Суд признал мужчину виновным и назначил ему условное лишение свободы сроком на два года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Лысьвы (Пермский край) напал на охранника медучилища после того, как мужчина оказывал его племяннице знаки внимания. информация об этом размещена на сайте Лысьвенского городского суда. «Охранник медучилища решил поздравить одну из студенток с днем рождения и принес ей цветы и шоколад. Девушка отказалась от подарка и пожаловалась своему дяде, что этот охранник уже неоднократно оказывал ей знаки внимания. разозлившийся пермяк подкараулил охранника и напал на него. После избиения охранник оказался в больнице, где ему диагностировали переломы ребер, травму легкого и делали операцию», — говорится в решении суда. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленно причинение тяжкого вреда здоровью». На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Пострадавший охранник во время заседания заявил, что никогда не приставал к племяннице обидчика, он лишь делал ей комплименты, потому что хорошо относился к девушке. Суд признал мужчину виновным и назначил ему условное лишение свободы сроком на два года.