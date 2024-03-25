В Челябинске стартует досрочный ЕГЭ по русскому языку

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Экзамен можно будет сдать в Челябинске и Магнитогорске Фото:

В Челябинской области на досрочный ЕГЭ по русскому языку подали заявление 26 человек. Экзамен стартует 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена, 26 марта 2024 года в досрочный период пройдет экзамен по русскому языку. В Челябинской области заявление на участие в экзамене подали 26 человек», — пояснили в прес-службе ведомства.

Для досрочного госэкзамена 26 марта откроют два пункта — в Челябинске и Магнитогорске. В них будет применяться технология передачи материалов для экзамена по сети «Интернет» и сканирования материалов. Экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата и поступление в в вуз.

«Каждый вариант экзаменационной работы по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. Первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержит одно задание с развернутым ответом — сочинение», — уточнили в региональном минобре. На прохождение экзамена отведено 3,5 часа (210 минут).

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству образования региона проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ, озвученный в послании президента. Выпускникам предлагается повторно сдать один из предметов на выбор. Инициатива начнет работать уже в 2024 году.

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В Челябинской области на досрочный ЕГЭ по русскому языку подали заявление 26 человек. Экзамен стартует 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального минобра. «Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена, 26 марта 2024 года в досрочный период пройдет экзамен по русскому языку. В Челябинской области заявление на участие в экзамене подали 26 человек», — пояснили в прес-службе ведомства. Для досрочного госэкзамена 26 марта откроют два пункта — в Челябинске и Магнитогорске. В них будет применяться технология передачи материалов для экзамена по сети «Интернет» и сканирования материалов. Экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата и поступление в в вуз. «Каждый вариант экзаменационной работы по русскому языку состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. Первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть содержит одно задание с развернутым ответом — сочинение», — уточнили в региональном минобре. На прохождение экзамена отведено 3,5 часа (210 минут). Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству образования региона проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ, озвученный в послании президента. Выпускникам предлагается повторно сдать один из предметов на выбор. Инициатива начнет работать уже в 2024 году.
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