Текслер поручил челябинскому минобру готовиться к повторной сдаче ЕГЭ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта поручил министерству образования региона проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства. В связи с завершением учебного года главам муниципалитетов и образовательным организациям губернатор поручил готовиться к активной фазе ремонтных работ. А министерству образования — проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ, озвученный в послании президента», — уточнили в пресс-службе правительства.
Также на совещании были рассмотрены темы подготовки к предстоящим выборам президента России, исполнения национальных проектов, вопросы экономической и социальной направленности. Уделено внимание вопросам поддержки семей и здоровьесбережения.
О том, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. С посланием он выступил 29 февраля.
«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил тогда Путин. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года.
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