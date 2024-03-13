Текслер поручил челябинскому минобру готовиться к повторной сдаче ЕГЭ

13 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер призвал минобр готовиться к исполнению озвученного президентом поручения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта поручил министерству образования региона проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства. В связи с завершением учебного года главам муниципалитетов и образовательным организациям губернатор поручил готовиться к активной фазе ремонтных работ. А министерству образования — проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ, озвученный в послании президента», — уточнили в пресс-службе правительства. Также на совещании были рассмотрены темы подготовки к предстоящим выборам президента России, исполнения национальных проектов, вопросы экономической и социальной направленности. Уделено внимание вопросам поддержки семей и здоровьесбережения. О том, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. С посланием он выступил 29 февраля. «Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил тогда Путин. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта поручил министерству образования региона проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства. В связи с завершением учебного года главам муниципалитетов и образовательным организациям губернатор поручил готовиться к активной фазе ремонтных работ. А министерству образования — проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ, озвученный в послании президента», — уточнили в пресс-службе правительства. Также на совещании были рассмотрены темы подготовки к предстоящим выборам президента России, исполнения национальных проектов, вопросы экономической и социальной направленности. Уделено внимание вопросам поддержки семей и здоровьесбережения. О том, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. С посланием он выступил 29 февраля. «Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил тогда Путин. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года.