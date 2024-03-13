Текслер поручил челябинскому минобру готовиться к повторной сдаче ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер призвал минобр готовиться к исполнению озвученного президентом поручения Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта поручил министерству образования региона проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства. В связи с завершением учебного года главам муниципалитетов и образовательным организациям губернатор поручил готовиться к активной фазе ремонтных работ. А министерству образования — проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ, озвученный в послании президента», — уточнили в пресс-службе правительства.

Также на совещании были рассмотрены темы подготовки к предстоящим выборам президента России, исполнения национальных проектов, вопросы экономической и социальной направленности. Уделено внимание вопросам поддержки семей и здоровьесбережения.

О том, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. С посланием он выступил 29 февраля.

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил тогда Путин. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 13 марта поручил министерству образования региона проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов и членами правительства. В связи с завершением учебного года главам муниципалитетов и образовательным организациям губернатор поручил готовиться к активной фазе ремонтных работ. А министерству образования — проработать вопрос повторной сдачи ЕГЭ, озвученный в послании президента», — уточнили в пресс-службе правительства. Также на совещании были рассмотрены темы подготовки к предстоящим выборам президента России, исполнения национальных проектов, вопросы экономической и социальной направленности. Уделено внимание вопросам поддержки семей и здоровьесбережения. О том, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. С посланием он выступил 29 февраля. «Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил тогда Путин. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в России выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору, уже с июня 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...