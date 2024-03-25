В Екатеринбурге провели вторую акцию в память о жертвах теракта в «Крокусе». Фото, видео

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Акция «Журавли» прошла вечером 25 марта
Акция «Журавли» прошла вечером 25 марта Фото:

В Екатеринбурге в метро на станции «Площадь 1905 года» прошла вторая акция «Летят журавли». Ее запустили в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших. Кадрами с выступления делится корреспондент URA.RU.

«Ребята из Свердловского областного медицинского колледжа исполнили песню Марка Бернеса „Журавли“ на стихи Расула Гамзатова. Также одна из девушек сыграла на флейте», — передает журналист с места событий.

Вчера — в день общенационального траура — в Историческом сквере в Екатеринбурге выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит». Кроме этого, на медиаэкранах появились проекции журавлей (эта акция — всероссийская), а в ночь на 23-е марта — стихийный мемориал у памятника Ленина: за два дня игрушки, цветы и свечи к нему принесли сотни человек, включая городских руководителей.

Вечером 22 марта четыре вооруженных человека открыли огонь по безоружным людям в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемые задержаны и отправлены в СИЗО. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.

Площадкой для проведения акции стало метро
Площадкой для проведения акции стало метро
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Композиции студенты повторяли по кругу
Композиции студенты повторяли по кругу
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В Екатеринбурге в метро на станции «Площадь 1905 года» прошла вторая акция «Летят журавли». Ее запустили в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших. Кадрами с выступления делится корреспондент URA.RU. «Ребята из Свердловского областного медицинского колледжа исполнили песню Марка Бернеса „Журавли“ на стихи Расула Гамзатова. Также одна из девушек сыграла на флейте», — передает журналист с места событий. Вчера — в день общенационального траура — в Историческом сквере в Екатеринбурге выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит». Кроме этого, на медиаэкранах появились проекции журавлей (эта акция — всероссийская), а в ночь на 23-е марта — стихийный мемориал у памятника Ленина: за два дня игрушки, цветы и свечи к нему принесли сотни человек, включая городских руководителей. Вечером 22 марта четыре вооруженных человека открыли огонь по безоружным людям в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемые задержаны и отправлены в СИЗО. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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