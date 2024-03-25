В Екатеринбурге провели вторую акцию в память о жертвах теракта в «Крокусе». Фото, видео

25 марта 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Акция «Журавли» прошла вечером 25 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в метро на станции «Площадь 1905 года» прошла вторая акция «Летят журавли». Ее запустили в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших. Кадрами с выступления делится корреспондент URA.RU. «Ребята из Свердловского областного медицинского колледжа исполнили песню Марка Бернеса „Журавли“ на стихи Расула Гамзатова. Также одна из девушек сыграла на флейте», — передает журналист с места событий. Вчера — в день общенационального траура — в Историческом сквере в Екатеринбурге выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит». Кроме этого, на медиаэкранах появились проекции журавлей (эта акция — всероссийская), а в ночь на 23-е марта — стихийный мемориал у памятника Ленина: за два дня игрушки, цветы и свечи к нему принесли сотни человек, включая городских руководителей. Вечером 22 марта четыре вооруженных человека открыли огонь по безоружным людям в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемые задержаны и отправлены в СИЗО. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU. Площадкой для проведения акции стало метро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Композиции студенты повторяли по кругу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в метро на станции «Площадь 1905 года» прошла вторая акция «Летят журавли». Ее запустили в знак солидарности с пострадавшими при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и семьями погибших. Кадрами с выступления делится корреспондент URA.RU. «Ребята из Свердловского областного медицинского колледжа исполнили песню Марка Бернеса „Журавли“ на стихи Расула Гамзатова. Также одна из девушек сыграла на флейте», — передает журналист с места событий. Вчера — в день общенационального траура — в Историческом сквере в Екатеринбурге выложили гигантскую надпись из горящих свечей «Екатеринбург скорбит». Кроме этого, на медиаэкранах появились проекции журавлей (эта акция — всероссийская), а в ночь на 23-е марта — стихийный мемориал у памятника Ленина: за два дня игрушки, цветы и свечи к нему принесли сотни человек, включая городских руководителей. Вечером 22 марта четыре вооруженных человека открыли огонь по безоружным людям в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли 137 человек. Подозреваемые задержаны и отправлены в СИЗО. Вся информация о трагедии — в сюжете URA.RU.