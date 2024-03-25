Тобольских дачников призывают к бдительности из-за возможной угрозы терактов

В Тобольске (Тюменская область) прошло совещание антитеррористической комиссии. Жителям, имеющим дачные участки в пригородах рекомендовано обращать внимание на проживание неизвестных лиц. Информацию об этом выложили в официальном telegram-канале администрации Тобольска.
«В администрации города прошло внеплановое заседание антитеррористической комиссии. Представителям СНТ рекомендовали внимательно отнестись к проживанию неизвестных лиц на территориях садовых товариществ. При обнаружении таких лиц незамедлительно сообщать в дежурную часть», — указано в сообщении.
В ходе заседания были приняты решения о проведении проверок на крупных предприятиях города, в торговых центрах и в местах массовых скоплений людей. Рекомендовано оснастить торговые центры системой оповещения.
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