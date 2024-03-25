Свердловские власти нашли нарушения в соцсфере на 180,7 млн

Министерство социальной политики Свердловской области нашло нарушения в финансировании трех частных центров (их названия не раскрываются) на сумму 180,7 млн рублей. Об этом заявил зампред комитета заксобрания по промышленной политике Владимир Загайнов во время трансляции заседания облдумы.
«Выявлено нарушений на 180,7 миллионов связанных с финансированием трех негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги. В 2022 году стоимость их услуг выросла в 8,9 раз по сравнению с государственными», — отметил Загайнов.
По его словам, около 90% процентов услуг, направленных на занятия с особенными детьми, длились порядка двух минут. Загайнов поинтересовался у главы Счетной палаты Свердловской области Елены Новоторженцевой, переданы ли материалы проверки этих трех организаций в прокуратуру. Она сказала, что да.
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