В Сургуте открыли движение по улице, где горел газгольдер

В Сургуте (ХМАО) открыли движение по улице Крылова рядом с АЗС, где горел газгольдер. Пресс-служба администрации города сообщила агентству, что возгорание произошло при заправке подземного резервуара объемом пять кубометров, в котором хранили газ для отопления торговых помещений.
«25 марта 2024 года при заправке газгольдера произошло его возгорание. В настоящее время возгорание ликвидировано, утечка газа из резервуара устранена. Перекрытие движения в связи с данным инцидентом снято», — рассказали URA.RU в пресс-службе Сургута.
Пожарные сутки охлаждали газовый резервуар пенообразователем, контролируя горение оставшегося в емкости газа. Огонь повредил стену одного из строений и стоявшую рядом автоцистерну. Специалисты устранили угрозу, обеспечив безопасность близлежащим домам и АЗС. Причину пожара устанавливают.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте рядом с АЗС загорелся газовый резервуар. Для ликвидации пожара и утечки газа перекрыли движение транспорта по улице Крылова.
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