Происшествия Пожары В Сургуте открыли движение по улице, где горел газгольдер 26 марта 2024 в 18:45 Размер текста - 17 + В Сургуте открыли проезд по дороге, где рядом с АЗС горел газ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) открыли движение по улице Крылова рядом с АЗС, где горел газгольдер. Пресс-служба администрации города сообщила агентству, что возгорание произошло при заправке подземного резервуара объемом пять кубометров, в котором хранили газ для отопления торговых помещений. «25 марта 2024 года при заправке газгольдера произошло его возгорание. В настоящее время возгорание ликвидировано, утечка газа из резервуара устранена. Перекрытие движения в связи с данным инцидентом снято», — рассказали URA.RU в пресс-службе Сургута. Пожарные сутки охлаждали газовый резервуар пенообразователем, контролируя горение оставшегося в емкости газа. Огонь повредил стену одного из строений и стоявшую рядом автоцистерну. Специалисты устранили угрозу, обеспечив безопасность близлежащим домам и АЗС. Причину пожара устанавливают. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте рядом с АЗС загорелся газовый резервуар. Для ликвидации пожара и утечки газа перекрыли движение транспорта по улице Крылова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Сургуте (ХМАО) открыли движение по улице Крылова рядом с АЗС, где горел газгольдер. Пресс-служба администрации города сообщила агентству, что возгорание произошло при заправке подземного резервуара объемом пять кубометров, в котором хранили газ для отопления торговых помещений. «25 марта 2024 года при заправке газгольдера произошло его возгорание. В настоящее время возгорание ликвидировано, утечка газа из резервуара устранена. Перекрытие движения в связи с данным инцидентом снято», — рассказали URA.RU в пресс-службе Сургута. Пожарные сутки охлаждали газовый резервуар пенообразователем, контролируя горение оставшегося в емкости газа. Огонь повредил стену одного из строений и стоявшую рядом автоцистерну. Специалисты устранили угрозу, обеспечив безопасность близлежащим домам и АЗС. Причину пожара устанавливают. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте рядом с АЗС загорелся газовый резервуар. Для ликвидации пожара и утечки газа перекрыли движение транспорта по улице Крылова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям