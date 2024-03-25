25 марта 2024

В Сургуте открыли движение по улице, где горел газгольдер

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги по улице Бурова-Петрова. Курган, знак, проезд открыт, ремонт, дорога
В Сургуте открыли проезд по дороге, где рядом с АЗС горел газ Фото:

В Сургуте (ХМАО) открыли движение по улице Крылова рядом с АЗС, где горел газгольдер. Пресс-служба администрации города сообщила агентству, что возгорание произошло при заправке подземного резервуара объемом пять кубометров, в котором хранили газ для отопления торговых помещений.

«25 марта 2024 года при заправке газгольдера произошло его возгорание. В настоящее время возгорание ликвидировано, утечка газа из резервуара устранена. Перекрытие движения в связи с данным инцидентом снято», — рассказали URA.RU в пресс-службе Сургута.

Пожарные сутки охлаждали газовый резервуар пенообразователем, контролируя горение оставшегося в емкости газа. Огонь повредил стену одного из строений и стоявшую рядом автоцистерну. Специалисты устранили угрозу, обеспечив безопасность близлежащим домам и АЗС. Причину пожара устанавливают.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте рядом с АЗС загорелся газовый резервуар. Для ликвидации пожара и утечки газа перекрыли движение транспорта по улице Крылова.

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В Сургуте (ХМАО) открыли движение по улице Крылова рядом с АЗС, где горел газгольдер. Пресс-служба администрации города сообщила агентству, что возгорание произошло при заправке подземного резервуара объемом пять кубометров, в котором хранили газ для отопления торговых помещений. «25 марта 2024 года при заправке газгольдера произошло его возгорание. В настоящее время возгорание ликвидировано, утечка газа из резервуара устранена. Перекрытие движения в связи с данным инцидентом снято», — рассказали URA.RU в пресс-службе Сургута. Пожарные сутки охлаждали газовый резервуар пенообразователем, контролируя горение оставшегося в емкости газа. Огонь повредил стену одного из строений и стоявшую рядом автоцистерну. Специалисты устранили угрозу, обеспечив безопасность близлежащим домам и АЗС. Причину пожара устанавливают. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте рядом с АЗС загорелся газовый резервуар. Для ликвидации пожара и утечки газа перекрыли движение транспорта по улице Крылова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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