В ХМАО объявили о старте праймериз «Единой России»

С 21 по 26 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа пройдет предварительное голосование «Единой России». Заявки на участие в праймериз принимаются до 25 апреля. Информацию об этом опубликовали на сайте партии.
«Сегодня в десятках регионов, открывается прием заявок от желающих баллотироваться на участие в выборах от „Единой России“. Для них предварительное голосование — обязательная процедура… Югорчанам предстоит избрать глав пяти поселений и 19 депутатов: девять — довыборы в городские и районные думы, 10 — выборы в представительные органы поселений», — сообщили в публикации на сайте.
В Нижневартовске и Нефтеюганске во время предварительного голосования избирателем сможет стать любой житель в пределах избирательного участка. В Мегионе, Покачах, Советском, Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах состав выборщиков сформирует специальный комитет, в лице членов местного политического совета.
Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО упрощаются правила подачи документов, им не обязательно публиковать видеоконтент на сайте предварительного голосования. Кроме того, они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.
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