25 марта 2024

В ХМАО объявили о старте праймериз «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, депутат, единая россия
В ХМАО объявили о старте праймериз «Единой России» Фото:

С 21 по 26 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа пройдет предварительное голосование «Единой России». Заявки на участие в праймериз принимаются до 25 апреля. Информацию об этом опубликовали на сайте партии.

«Сегодня в десятках регионов, открывается прием заявок от желающих баллотироваться на участие в выборах от „Единой России“. Для них предварительное голосование — обязательная процедура… Югорчанам предстоит избрать глав пяти поселений и 19 депутатов: девять — довыборы в городские и районные думы, 10 — выборы в представительные органы поселений», — сообщили в публикации на сайте.

В Нижневартовске и Нефтеюганске во время предварительного голосования избирателем сможет стать любой житель в пределах избирательного участка. В Мегионе, Покачах, Советском, Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах состав выборщиков сформирует специальный комитет, в лице членов местного политического совета.

Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО упрощаются правила подачи документов, им не обязательно публиковать видеоконтент на сайте предварительного голосования. Кроме того, они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.

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С 21 по 26 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа пройдет предварительное голосование «Единой России». Заявки на участие в праймериз принимаются до 25 апреля. Информацию об этом опубликовали на сайте партии. «Сегодня в десятках регионов, открывается прием заявок от желающих баллотироваться на участие в выборах от „Единой России“. Для них предварительное голосование — обязательная процедура… Югорчанам предстоит избрать глав пяти поселений и 19 депутатов: девять — довыборы в городские и районные думы, 10 — выборы в представительные органы поселений», — сообщили в публикации на сайте. В Нижневартовске и Нефтеюганске во время предварительного голосования избирателем сможет стать любой житель в пределах избирательного участка. В Мегионе, Покачах, Советском, Кондинском, Сургутском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах состав выборщиков сформирует специальный комитет, в лице членов местного политического совета. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО упрощаются правила подачи документов, им не обязательно публиковать видеоконтент на сайте предварительного голосования. Кроме того, они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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