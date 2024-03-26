Пермский завод буровых машин резко увеличил прибыль

АО «ПНИТИ» из Перми в 2023 году получило более 300 млн рублей прибыли

Предприятие повысило размер прибыли почти на 100 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский научно-исследовательский технологический институт (АО «ПНИТИ») улучшил финансовые показатели. В 2023 году завод, выпускающий буровые машины и другое горно-шахтное оборудование, получил более 300 млн рублей прибыли. Это почти на 100 млн рублей больше, чем в 2022 году.

«Акционерное общество „ПНИТИ“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 304,6 млн рублей», — сообщается в документе на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 205,4 млн рублей.

В приложенном к отчету аудиторском заключении сообщается, что общим собранием акционеров предприятия объявлены дивиденды за 2022 года на сумму в 85,9 млн рублей. Фактически дивидендов выплачено на 74,1 млн рублей. Акционерным обществом также выплачено в бюджет налогов на сумму 11 млн рублей.

Пермский научно-исследовательский технологический институт занимается производством оборудования для топливно-энергетического комплекса и продукции для атомной промышленности. Также завод выпускает горно-шахтное оборудование, в том числе буровые машины и перегрузочные самоходные установки.