Пермский завод буровых машин резко увеличил прибыль

АО «ПНИТИ» из Перми в 2023 году получило более 300 млн рублей прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Предприятие повысило размер прибыли почти на 100 млн рублей Фото:

Пермский научно-исследовательский технологический институт (АО «ПНИТИ») улучшил финансовые показатели. В 2023 году завод, выпускающий буровые машины и другое горно-шахтное оборудование, получил более 300 млн рублей прибыли. Это почти на 100 млн рублей больше, чем в 2022 году.

«Акционерное общество „ПНИТИ“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 304,6 млн рублей», — сообщается в документе на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 205,4 млн рублей.

В приложенном к отчету аудиторском заключении сообщается, что общим собранием акционеров предприятия объявлены дивиденды за 2022 года на сумму в 85,9 млн рублей. Фактически дивидендов выплачено на 74,1 млн рублей. Акционерным обществом также выплачено в бюджет налогов на сумму 11 млн рублей.

Пермский научно-исследовательский технологический институт занимается производством оборудования для топливно-энергетического комплекса и продукции для атомной промышленности. Также завод выпускает горно-шахтное оборудование, в том числе буровые машины и перегрузочные самоходные установки.

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Пермский научно-исследовательский технологический институт (АО «ПНИТИ») улучшил финансовые показатели. В 2023 году завод, выпускающий буровые машины и другое горно-шахтное оборудование, получил более 300 млн рублей прибыли. Это почти на 100 млн рублей больше, чем в 2022 году. «Акционерное общество „ПНИТИ“, Пермский край, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 304,6 млн рублей», — сообщается в документе на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 205,4 млн рублей. В приложенном к отчету аудиторском заключении сообщается, что общим собранием акционеров предприятия объявлены дивиденды за 2022 года на сумму в 85,9 млн рублей. Фактически дивидендов выплачено на 74,1 млн рублей. Акционерным обществом также выплачено в бюджет налогов на сумму 11 млн рублей. Пермский научно-исследовательский технологический институт занимается производством оборудования для топливно-энергетического комплекса и продукции для атомной промышленности. Также завод выпускает горно-шахтное оборудование, в том числе буровые машины и перегрузочные самоходные установки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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