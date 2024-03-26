26 марта 2024

В Пермском крае стали делать чипсы из мха

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча фермеров. Екатеринбург, закуска, чипсы, еда
У чипсов из мха ягодный вкус Фото:

На международной туристической выставке «MITT 2024» в Москве презентовали чипсы из оленьего мха. Их производят в городе Кудымкар (Пермский край).

«Основные ингредиенты продукта — ягель и лесные ягоды. Сейчас мы тестируем новую технологию. Натуральный мох вымачиваем несколько суток, потом вывариваем в натуральном ягодном сиропе местных ягод», — пишет «Текст» со ссылкой на основателя Туристического информационного центра «Басöк Парма» Максима Чугайнова.

Уточняется, что в составе используется сироп черники, смородины и брусники. После замачивания чипсы высушивают и упаковывают. Сейчас в ассортименте только ягодные вкусы, но потом могут появиться и другие.

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На международной туристической выставке «MITT 2024» в Москве презентовали чипсы из оленьего мха. Их производят в городе Кудымкар (Пермский край). «Основные ингредиенты продукта — ягель и лесные ягоды. Сейчас мы тестируем новую технологию. Натуральный мох вымачиваем несколько суток, потом вывариваем в натуральном ягодном сиропе местных ягод», — пишет «Текст» со ссылкой на основателя Туристического информационного центра «Басöк Парма» Максима Чугайнова. Уточняется, что в составе используется сироп черники, смородины и брусники. После замачивания чипсы высушивают и упаковывают. Сейчас в ассортименте только ягодные вкусы, но потом могут появиться и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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