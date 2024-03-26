В Пермском крае стали делать чипсы из мха

27 марта 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

У чипсов из мха ягодный вкус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На международной туристической выставке «MITT 2024» в Москве презентовали чипсы из оленьего мха. Их производят в городе Кудымкар (Пермский край). «Основные ингредиенты продукта — ягель и лесные ягоды. Сейчас мы тестируем новую технологию. Натуральный мох вымачиваем несколько суток, потом вывариваем в натуральном ягодном сиропе местных ягод», — пишет «Текст» со ссылкой на основателя Туристического информационного центра «Басöк Парма» Максима Чугайнова. Уточняется, что в составе используется сироп черники, смородины и брусники. После замачивания чипсы высушивают и упаковывают. Сейчас в ассортименте только ягодные вкусы, но потом могут появиться и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На международной туристической выставке «MITT 2024» в Москве презентовали чипсы из оленьего мха. Их производят в городе Кудымкар (Пермский край). «Основные ингредиенты продукта — ягель и лесные ягоды. Сейчас мы тестируем новую технологию. Натуральный мох вымачиваем несколько суток, потом вывариваем в натуральном ягодном сиропе местных ягод», — пишет «Текст» со ссылкой на основателя Туристического информационного центра «Басöк Парма» Максима Чугайнова. Уточняется, что в составе используется сироп черники, смородины и брусники. После замачивания чипсы высушивают и упаковывают. Сейчас в ассортименте только ягодные вкусы, но потом могут появиться и другие.