В Пермском крае стали делать чипсы из мха

На международной туристической выставке «MITT 2024» в Москве презентовали чипсы из оленьего мха. Их производят в городе Кудымкар (Пермский край).
«Основные ингредиенты продукта — ягель и лесные ягоды. Сейчас мы тестируем новую технологию. Натуральный мох вымачиваем несколько суток, потом вывариваем в натуральном ягодном сиропе местных ягод», — пишет «Текст» со ссылкой на основателя Туристического информационного центра «Басöк Парма» Максима Чугайнова.
Уточняется, что в составе используется сироп черники, смородины и брусники. После замачивания чипсы высушивают и упаковывают. Сейчас в ассортименте только ягодные вкусы, но потом могут появиться и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.