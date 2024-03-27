На Свердловскую область надвигаются снег с дождями и метели

27 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Непогода придет в Свердловскую область 27 марта Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и метель 28 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой областного ГУ МЧС. «Внимание! 28 марта местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, метели, гололедные явления. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано на сайте. При сильном ветре МЧС рекомендует обходить шаткие сооружения, здания с неустойчивой кровлей и оборванные провода линий электропередач. Работ на открытом воздухе стоит избегать. От водителей требуется неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными. С аналогичными предупреждениями выступила ГИБДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и метель 28 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой областного ГУ МЧС. «Внимание! 28 марта местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, метели, гололедные явления. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано на сайте. При сильном ветре МЧС рекомендует обходить шаткие сооружения, здания с неустойчивой кровлей и оборванные провода линий электропередач. Работ на открытом воздухе стоит избегать. От водителей требуется неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными. С аналогичными предупреждениями выступила ГИБДД.