На Свердловскую область надвигаются снег с дождями и метели

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Снегопад. Екатеринбург, снег, пробка, транспорт, зима, троллейбус, непогода, снегопад, автомобили
Непогода придет в Свердловскую область 27 марта Фото:

В Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и метель 28 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой областного ГУ МЧС.

«Внимание! 28 марта местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, метели, гололедные явления. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано на сайте.

При сильном ветре МЧС рекомендует обходить шаткие сооружения, здания с неустойчивой кровлей и оборванные провода линий электропередач. Работ на открытом воздухе стоит избегать. От водителей требуется неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными. С аналогичными предупреждениями выступила ГИБДД.

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В Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и метель 28 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой областного ГУ МЧС. «Внимание! 28 марта местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, метели, гололедные явления. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано на сайте. При сильном ветре МЧС рекомендует обходить шаткие сооружения, здания с неустойчивой кровлей и оборванные провода линий электропередач. Работ на открытом воздухе стоит избегать. От водителей требуется неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными. С аналогичными предупреждениями выступила ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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