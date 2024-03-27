На Свердловскую область надвигаются снег с дождями и метели

В Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и метель 28 марта. Информация об этом опубликована пресс-службой областного ГУ МЧС.
«Внимание! 28 марта местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, метели, гололедные явления. Соблюдайте меры безопасности!» — сказано на сайте.
При сильном ветре МЧС рекомендует обходить шаткие сооружения, здания с неустойчивой кровлей и оборванные провода линий электропередач. Работ на открытом воздухе стоит избегать. От водителей требуется неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными. С аналогичными предупреждениями выступила ГИБДД.
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