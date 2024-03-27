Володин рассказал об огромном вкладе Путина в развитие феминизма в России

Володин: при Путине ключевые посты в стране стали занимать женщины
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Володин заявил, что большинство ключевых должностей в стране занимают женщины Фото:

При президенте РФ Владимире Путине ключевые государственные посты в стране стали занимать женщины. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что раньше должность, занимаемая женщиной, была в качестве декорации, а на данный момент это реальность.

«Посмотрите, у нас все ключевые посты занимают женщины. Политические права женщины получили в 1918 году. Но реальную власть они получили только сейчас, при президенте Путине и большинстве „Единой России“. Раньше это все это было больше для декораций», — передает Госдума слова Володина с пленарного заседания. Он напомнил, что главой Счетной палаты, председателем Совета Федерации и зампредседателя Госдумы являются именно женщины.

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При президенте РФ Владимире Путине ключевые государственные посты в стране стали занимать женщины. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что раньше должность, занимаемая женщиной, была в качестве декорации, а на данный момент это реальность. «Посмотрите, у нас все ключевые посты занимают женщины. Политические права женщины получили в 1918 году. Но реальную власть они получили только сейчас, при президенте Путине и большинстве „Единой России“. Раньше это все это было больше для декораций», — передает Госдума слова Володина с пленарного заседания. Он напомнил, что главой Счетной палаты, председателем Совета Федерации и зампредседателя Госдумы являются именно женщины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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