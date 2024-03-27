Володин рассказал об огромном вкладе Путина в развитие феминизма в России

Володин: при Путине ключевые посты в стране стали занимать женщины

27 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Володин заявил, что большинство ключевых должностей в стране занимают женщины Фото: Владимир Андреев © URA.RU При президенте РФ Владимире Путине ключевые государственные посты в стране стали занимать женщины. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что раньше должность, занимаемая женщиной, была в качестве декорации, а на данный момент это реальность. «Посмотрите, у нас все ключевые посты занимают женщины. Политические права женщины получили в 1918 году. Но реальную власть они получили только сейчас, при президенте Путине и большинстве „Единой России“. Раньше это все это было больше для декораций», — передает Госдума слова Володина с пленарного заседания. Он напомнил, что главой Счетной палаты, председателем Совета Федерации и зампредседателя Госдумы являются именно женщины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При президенте РФ Владимире Путине ключевые государственные посты в стране стали занимать женщины. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что раньше должность, занимаемая женщиной, была в качестве декорации, а на данный момент это реальность. «Посмотрите, у нас все ключевые посты занимают женщины. Политические права женщины получили в 1918 году. Но реальную власть они получили только сейчас, при президенте Путине и большинстве „Единой России“. Раньше это все это было больше для декораций», — передает Госдума слова Володина с пленарного заседания. Он напомнил, что главой Счетной палаты, председателем Совета Федерации и зампредседателя Госдумы являются именно женщины.